Afra Blanco critica el caso de Begoña Gómez: "Para poner en valor al juez de Zapatero, desde derecha a izquierda se dice que 'no es un Peinado'. Todo dicho"

La UCO destaca que Begoña Gómez se puso las dos marcas de su cátedra a su nombre y que costó a la Complutense 108.000 euros, y cettifica a su vez que la esposa del presidente del Gobierno facturó a la universidad 17.000 euros en dos años, una cifra que consideran "incompatible" con un enriquecimiento ilícito personal. Tampoco ha visto pagos opacos ni enriquecimiento.

Una noticia que la sindicalista Afra Blanco celebra, aunque lamenta que "el daño ya está hecho y eso es lo que deberíamos evaluar", porque además, "para poner en valor al juez Calama, al magistrado que investiga la presunta implicación de Zapatero en el caso Plus Ultra, desde derecha e izquierda se está hablando precisamente de que este juez no es un Peinado. Y con eso creo que ya está todo dicho".

Y creo, añade Blanco, que "ese mensaje debería recogerlo alguno con toga, con la capacidad de poder decidir". Porque a estas horas, enumera la sindicalista, la UCO parece que desmonta a Peinado: "A estas horas aquello que estaba en el debate social, como puede ser uno, la cátedra es conforme a norma. Dos, el objetivo era un software, un software para la universidad, un software financiado por empresas".

Y continúa: "Tres, ningún correo parece de la secretaria es de interés para esta investigación. Cuatro, no hay pagos opacos a Begoña. Y cinco, no hay enriquecimiento irregular. Insisto, no hay enriquecimiento irregular por parte de Begoña Gómez. Eso lo dice la UCO". Y ahora la pregunta es, pregunta y sentencia Blanco: "¿El juez Peinado ha sido utilizado como arma política después de esto?".

En el vídeo podemos ver también una intervención posterior de la sindicalista donde detalla más sobre este asunto: "Hablar de garantías con este caso después de la utilización política que se ha hecho, después de decir que se ha corrompido, después de decir que ha robado, después de querer presentar una dimisión sobre el presidente por llamar precisamente a su compañera de viaje corrupta...".

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