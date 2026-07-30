Mueren dos niños de 10 y 15 años y la madre resulta herida de gravedad en un incendio en una vivienda de Benalmádena (Málaga)

Incendio en un edificio de Arroyo de la Miel

¿Qué ha pasado? Varios testigos dieron la voz de alarma a eso de las 05:40, informando de fuego en un piso de cuatro plantas en la calle Ónix. Se desalojaron dos plantas del mismo.

En un trágico incendio en Arroyo de la Miel, Benalmádena, dos menores de diez y quince años han fallecido y su madre está gravemente herida, según informa el 112. La emergencia se declaró alrededor de las 05:40 en un edificio de cuatro plantas en la calle Ónix, lo que obligó a desalojar dos plantas. Los equipos de rescate, incluidos Bomberos y Policía, enfrentaron un fuego en estado avanzado. Un bombero resultó herido y varios agentes necesitaron atención por inhalación de humo. El Ayuntamiento lamenta profundamente la pérdida de los menores y ha detallado que cuatro viviendas fueron afectadas.

Dos menores de diez y de 15 años han muerto tras un incendio declarado en una vivienda de Arroyo de la Miel, en la localidad malagueña de Benalmádena, según ha informado el 112. Además, la madre de los jóvenes está herida de gravedad.

Varios testigos dieron la voz de alarma a Emergencias sobre las 05:40, informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas en la calle Ónix. Fue necesario desalojar dos plantas del mismo.

En ese mismo instante, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos y a la Policía Nacional y Local. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los efectivos se encontraron las llamas en un estado "muy avanzado".

Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego. A pesar de los esfuerzos, dos menores murieron y la madre de los mismos está en el hospital con pronóstico grave.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Benalmádena ha lamentado profundamente el fallecimiento de los menores. "Los hechos ocurrieron en el interior de un edificio de la calle Ónix. Cuatro viviendas se vieron afectadas por las llamas y se desalojaron dos plantas del mismo", han informado.

"Uno de los Bomberos que ha participado en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de Policía y de los Bomberos han necesitado atención médica por inhalación de humo", han compartido en un comunicado.

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