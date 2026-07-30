Interior deniega la petición del presidente de Ceuta de decretar la emergencia nacional por la crisis migratoria: "No es posible"

El contexto El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había trasladado la petición de "socorro" al Gobierno, pidiendo la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma.

El Ministerio del Interior ha respondido a la petición de Ceuta, señalando que los flujos migratorios no se contemplan como un riesgo que el Sistema Nacional de Protección Civil reconozca como una de las posibilidades para declarar la emergencia nacional.

De esta forma, deniegan la solicitud que había hecho el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que había trasladado la petición de "socorro" al Gobierno por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma.

"Hay que abordarlo desde esa perspectiva, como una emergencia nacional a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente, inmediata y que esté coordinada a través de un mando único", había defendido Vivas.

Una petición a la que, desde el Gobierno, han respondido recordando que la declaración de emergencia de interés nacional forma parte de la normativa estatal de protección civil, que "no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos de protección civil para su gestión".

"No es posible, por tanto, la activación de este mecanismo, como ha solicitado el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas", han destacado.

De esta forma, han señalado que los riesgos específicos contemplados en la normativa de protección civil que pueden originar la declaración de una emergencia de interés nacional son "riesgos naturales y tecnológicos".

Pese a esto, han dejado claro que el Ejecutivo "ha estado, está y estará ejerciendo sus competencias y garantizando permanentemente la seguridad en todo el territorio de la ciudad autónoma".

El Gobierno asegura estar trabajando "con más recursos, medios y efectivos" en Ceuta

Desde el Ministerio del Interior se han pronunciado también sobre la situación que está viviendo Ceuta, después de que Vivas haya recalcado que han llegado a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

"Para que en el resto de España se puedan hacer una idea, es el equivalente al 2% de toda la población de Ceuta. Es como si hubieran entrado por vía marítima y de manera irregular un millón de personas a España en los últimos 10 días", ha explicado el presidente de la ciudad autónoma.

A esto, desde el Gobierno han respondido señalando que todos los ministerios implicados en la gestión migratoria (Interior, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Política Territorial e Infancia) están actuando coordinadamente para responder "con la mayor rapidez y eficacia".

"El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado esta misma mañana con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y se desplazará a Ceuta mañana, a primera hora, para seguir la evolución de la situación y mantener encuentros con las autoridades de la ciudad autónoma, de la Delegación del Gobierno y con los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil", han asegurado.

De esta forma, han recalcado que están trabajando con "más recursos, medios y efectivos", que se han reforzado en la última semana, para garantizar tanto la seguridad y el control migratorio como la atención humanitaria necesaria con el objetivo de que no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar.

Además, han señalado que el Gobiero de Marruecos está cooperando "de manera leal y permanente con España" y colaborando estrechamente para afrontar esta situación. "La intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes está deteniendo la llegada de numerosas personas que intentan acceder a Ceuta desde territorio marroquí", han destacado.

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