El auto de Peinado contra Begoña Gómez: delitos graves sin beneficio económico, 60 menciones a Sánchez y señalamiento a policías

Los detalles El juez hace 28 alusiones a la expresión "presidente del Gobierno", cita 20 veces a la "Presidencia del Gobierno", y hasta en once ocasiones menciona el nombre de Pedro Sánchez en poco más de 80 páginas de auto.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, enfrentará un juicio oral tras un auto del juez Juan Carlos Peinado, quien también ordenó la retirada de su pasaporte y prohibición de salida de España por riesgo de fuga, medidas que también afectan a su exasesora Cristina Álvarez. El auto, que menciona a Sánchez más de 60 veces, ha generado controversia por cuestionar la integridad de la Policía, sugiriendo que podrían facilitar una fuga. Esto ha provocado indignación en los sindicatos policiales, que exigen una rectificación. Además, en dos años de instrucción, no se ha encontrado evidencia de beneficio económico para Gómez. La Sección 23 de la audiencia provincial de Madrid decidirá si Gómez será juzgada por un jurado popular.

Begoña Gómez irá a juicio oral. Lo hará después de que este sábado 20 de junio el juez Juan Carlos Peinado haya dictado un auto histórico en el que, además, ordena la retirada del pasaporte de la mujer de Pedro Sánchez y la prohibición de salir de España por riesgo de fuga, algo que también aplica a la que fuera su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Pero si algo llama la atención en el auto es que en 84 páginas, Peinado hace alusión a Pedro Sánchez en más de 60 ocasiones. Hay 28 alusiones a la expresión "presidente del Gobierno", cita 20 veces a la "Presidencia del Gobierno", y hasta en once ocasiones menciona el nombre de Pedro Sánchez.

Además, en el documento, Peinado asegura que la continuidad del líder del PSOE en la Presidencia del Gobierno es "efímera", justificando así la aplicación de medidas cautelares. Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser y colaborador de laSexta asegura que, más allá de los argumentos jurídicos, el auto demuestra la "obsesión de Peinado hacia Pedro Sánchez".

Medidas cautelares en contra de la Fiscalía

También ha llamado y mucho la atención que la aplicación de las medidas cautelares se hayan hecho en contra del criterio de la Fiscalía, que no había reclamado ninguna. Lo hace asumiendo todas las declaraciones de la asociación ultraderechista Hazte Oír, que había reclamado la comparecencia en el juzgado cada 15 días, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Peinado cuestiona a la Policía

Pero si algo ha generado polémica ha sido su cuestionamiento sobre la integridad de la Policía. En el auto, Peinado argumenta que, pese a estar "en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado", esos agentes "pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la Justicia". En consecuencia, alega que el hecho de residir en una zona de alta seguridad como La Moncloa no hace inviable el riesgo de fuga, por lo que debe retirar el pasaporte y prohibirle abandonar España.

Unas palabras que han causado una enorme indignación en el gremio policial. El sindicato JUPOL ha catalogado esa justificación como "una auténtica barbaridad" al "sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga".

Tras el duro comunicado de JUPOL, el resto de sindicatos policiales se han sumado a las críticas hacia el juez Peinado por poner en entredicho la profesionalidad de los agentes del Palacio de la Moncloa. La Confederación Española de Policía (CEP) ha anunciado que "o el juez Peinado rectifica o le vamos a denunciar". "El ataque gratuito y miserable de hoy en un auto contra los policías nacionales supera todo lo tolerable", lamenta el sindicato en un comunicado.

Un caso sin beneficio económico

Pero si es inusual el auto, también lo es el hecho de que, en dos años de instrucción, Peinado no haya logrado encontrar ninguna prueba de que Begoña Gómez se benefició. Un hecho que también llama la atención de Miguel Ángel Campos, que detalla que "nunca se ha visto un caso de corrupción en el que los supuestos beneficiarios no se llenen el bolsillo".

Este auto marca el fin de la primera fase de la causa contra Begoña Gómez y abre la siguiente. A partir de ahora será la Sección 23 de la audiencia provincial de Madrid debe decidir si Begoña Gómez se sienta en el banquillo y si, como reclama el juez Peinado, es juzgada por un jurado popular.

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