El juez presenta a Julio Martínez como "gestor de fondos" de Zapatero y describe una trama de 27 empresas que operaban con "contratos ficticios"

Los detalles El juez Calama expone en su auto que los clientes de las empresas de Julito Martínez, entre los que se encontraba Plus Ultra, habrían actuado como "fuentes de financiación encubierta".

Julio Martínez Martínez era el "gestor de fondos" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y dirigía más de una veintena de sociedades que habrían formado parte de una "estructura jerarquizada" para actuar como "fuentes de financiación encubierta" y tendrían al socialista "como beneficiario principal".

De esta manera lo expone el juez Calama en un auto al que ha accedido laSexta y en el que autoriza a la UDEF a la práctica de diligencias de investigación en empresas de Julito Martínez. En dicho auto, el magistrado sitúa al empresario "como gestor y canalizador" de un "entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica".

El juez concluye que los clientes de estas sociades como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o Softgestor, habrían actuado "como fuentes de financiación encubierta", mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap habrían funcionado "como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav (empresa de sus hijas) y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez".

Según el magistrado, el presunto entramado societario de Julio Martínez estaba integrado por al menos 27 sociedades que tenían domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas. Pese a ello, indica, entre los años 2020 y 2021 "no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades".

Ya en 2022, el empresario figura como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, pero, según el auto, "no ha podido determinarse plenamente" el origen de sus fondos. El juez Calama indica que "el análisis de movimientos bancarios revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad".

Sociedades en el punto de mira

Entre las sociedades del presunto entramado figura ASP Rentas SL, que registró casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, a pesar de que solo contaba con 89.540 euros de ingresos declarados. "Se identifica como vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian", expone el juez.

Zenitram Partners contaba con movimientos superiores a los 1,8 millones, e incluía ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo. En este caso, Calama señala "indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que 'era una factura falsa'".

Otra sociedad sería Zenzap, "sin actividad mercantil, sin trabajadores y sin depósito de cuentas desde 2019". Pese a todo, registró movimientos superiores a 3,8 millones y habría actuado como una "sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado (447.000 euros), recibiendo a su vez importes menores".

Mérida Capital presentó movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a actividad declarada de 114.731 euros. Además, el auto revela que ordenó pagos a Análisis Relevante por 45.000 euros, "además de mantener contratos de opción de compra no ejecutados".

Nez Asesores es otra empresa que habría mantenido negocios con Análisis Relevante, para la que habría trabajado Zapatero. En este caso, Nez Asesores registró más de 1,3 millones en movimientos, concedió un préstamo de 200.000 euros y recibió fondos desde Análisis Relevante y Voli Analítica, con una operación de cobro de divisas transfronteriza de 181.037 euros que podría vincularse al préstamo.

Pickashop recibió 143.896 euros desde Idella, Análisis Relevante, Voli y Agropecuaria Lucena, "pese a que su objeto social es informático y ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web", según indica el auto. Asimsimo, Affita y Affita Capital recibieron fondos indirectos de Plus Ultra a través de Summer Wind, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella.

Finalmente, el juez destaca a Iot Domotic Europe, que percibió 60.500 euros desde Caleton Consultores, fondos que habrían tenido origen en Plus Ultra.

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