El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez y a su secretaria y acuerda la apertura de juicio oral

Los detalles El magistrado también les prohíbe salir del territorio nacional y les impone comparecencias quincenales en el juzgado.

El juez Juan Carlos Peinado ha retirado el pasaporte a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a su asistente Cristina Álvarez, prohibiéndoles salir de España y exigiendo comparecencias quincenales. Esta medida, solicitada por acusaciones populares lideradas por Hazte Oír, es inédita en la democracia española. Peinado argumenta que, pese a la seguridad en La Moncloa, existe riesgo de fuga. Gómez enfrenta cargos por tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida. El Gobierno denuncia una "persecución política" y critica la decisión, comparándola con el caso de Zapatero, donde no se retiró el pasaporte. Óscar Puente ha criticado al juez por cuestionar a la Policía.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez. Además, les prohíbe salir del territorio nacional y les impone comparecencias quincenales en el juzgado.

Se trata de una medida inaudita en la historia de la democracia española que Peinado adopta a petición de las acusaciones populares, lideradas por la asociación ultraderechista Hazte Oír y que también integra a otras organizaciones de extrema derecha y a Vox.

En su auto, Peinado argumenta que, pese a estar "en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado", esos agentes "pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia". En consecuencia, alega que el hecho de residir en una zona de alta seguridad como La Moncloa no hace inviable el riesgo de fuga, por lo que debe retirar el pasaporte y prohibirle abandonar España.

La acusación ya había pedido la retirada del pasaporte de la mujer de Pedro Sánchez en noviembre de 2024 para tratar de impedir su viaje con Sánchez a la cumbre mundial del G-20, que se celebró en Brasil. En ese momento, Juan Carlos Peinado rechazó restringir sus movimientos al considerarlo "innecesario" y "desproporcionado". El juez esgrimió en ese momento que la instrucción estaba en una "fase inicial" y que veía "difícilmente contemplable" que pretendiese residir en el extranjero con "carácter prolongado en el tiempo", ya que "disfrutaba" de unas condiciones de vida "superiores a los de la media de cualquier ciudadano residente en España".

Gómez, acusada de cuatro delitos

El juez Peinado atribuye a Begoña Gómez la presunta comisión de cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Hasta el momento, su instrucción se ha basado en las hipótesis de que la mujer del presidente del Gobierno se aprovechó de su relación con Sánchez para lograr una mejor situación profesional y que contó con su asesora para que le ayudase con sus trabajos privados.

También ha comunicado la apertura de juicio oral al empresario Carlos Barrabés, al que acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

El Gobierno denuncia una "persecución política"

En el Gobierno están indignados con esta decisión del juez Peinado. Tanto que fuentes de Moncloa han explicado a laSexta que de esta forma "se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".

De hecho, han recalcado que la mujer del presidente "va siempre con seguridad y vive en la Moncloa", por lo cual es "impensable que pueda huir".

Por último, las citadas fuentes han comparado esta decisión con la que ha adoptado el juez Calama con Zapatero, quien denegó la retirada del pasaporte porque el investigado "es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento".

Puente carga contra el juez Peinado por cuestionar a la Policía

La decisión del juez Peinado ha generado el rechazo instantáneo de Óscar Puente, quien rápidamente se ha hecho eco del apartado de la decisión del magistrado en la que argumenta que los propios agentes que custodian a la mujer del presidente del Gobierno podrían ayudarla a emprender una fuga.

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