Muere el actor Manolo Solo, ganador de un premio Goya, a los 62 años

El contexto Así lo ha comunicado la Academia de Cine en la red social X, donde ha destacado que recibió el premio a Mejor Actor de Reparto por 'Tarde para la ira' y que estuvo nominado por 'B, la película', 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos' y 'Una quinta portuguesa'.

El actor Manolo Solo, nacido en Algeciras en 1964, ha fallecido a los 62 años, según informó la Academia de Cine. Ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Tarde para la ira' en 2016, fue nominado en cuatro ocasiones más. Santiago Segura expresó su tristeza por la pérdida. Solo, licenciado en Ciencias de la Educación, estudió en el Instituto del Teatro de Sevilla. Destacado en festivales andaluces, obtuvo cuatro premios de la Unión de Actores. Con una carrera iniciada en 2003, participó en 55 películas, series y teatro, además de trabajar como doblador en 'Dragon Ball'.

El actor Manolo Solo (Algeciras, 1964) ha muerto a los 62 años. Así lo ha comunicado la Academia de Cine en la red social X, donde ha destacado que recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Tarde para la ira' en 2016 y que estuvo nominado hasta en cuatro ocasiones por 'B, la película', 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos' y 'Una quinta portuguesa'.

El director de cine Santiago Segura ha sido uno de los primeros en hacerse eco del fallecimiento a través de la misma red social, donde se ha mostrado "muy triste" por la noticia y ha destacado que "era un gran actor además de un gran tipo". Desde los Premios Feroz, por su parte, han querido compartir "el dolor por el fallecimiento" y han enviado "un abrazo enorme a sus familiares y amigos".

Solo era licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla y estudió en el Instituto del Teatro de Sevilla sin graduarse. Su trayectoria ha sido distinguida en festivales como Huelva, Islantilla y Málaga, consolidándolo como uno de los talentos más destacados del cine andaluz.

Cine, teatro y doblaje

El intérprete andaluz consiguió cuatro premios de la Unión de Actores en años consecutivos: al mejor actor de reparto en 2015 por 'La isla mínima'; 2016 por 'B, la película' y 2017 por 'Tarde para la ira' y al mejor secundario de teatro por 'Smoking room' en 2018.

También participó en innumerables series de televisión y cuenta con una extensa filmografía con hasta 55 películas desde que comenzara su carrera como actor en 2003, cuando tenía 35 años. Otros de los filmes destacados en los que participó fueron 'El laberinto del fauno', 'Celda 211' o 'Biutiful'.

Además, Solo trabajó en numerosas obras de teatro y también como doblador poniendo la voz a a varios personajes icónicos de Dragon Ball como Tao Pai Pai, el Androide 17 y Bills (el dios de la destrucción).

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