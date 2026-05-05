Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber tenido una relación de amistad con Juan Carlos Barrabés

Imagen de archivo de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno llegando a la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

Los detalles La esposa del presidente del Gobierno asegura que no le consta que Barrabés se jactase de su cercanía o de una supuesta amistad con ella para influir en Red.es.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, declaró ante la Fiscalía Europea sobre contratos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés. En una breve declaración de 20 minutos, negó tener amistad con Barrabés, afirmando que su vínculo era profesional, ya que él fue profesor en un máster que ella codirigía. También negó cercanía con Carme Artigas, David Cierco y Martínez Lacambra, así como con Luis Prieto y José Ignacio Sánchez Valdenebro. Gómez no recordaba haber firmado declaraciones de interés y desconocía si la UTE entre Innova Next y The Valley Digital Business School se presentó al contrato. Negó que Barrabés usara su nombre para influir en Red.es.

Begoña Gómez ha declarado este martes ante la Fiscalía Europea por las adjudicaciones de contratos a las empresas de Juan Carlos Barrabés, una declaración breve de unos 20 minutos en la que los fiscales le han preguntado por su relación con Barrabés, según confirman fuentes jurídicas a laSexta.

La mujer del presidente del Gobierno ha negado tener una relación de amistad con Barrabés y ha defendido que era únicamente profesional, ya que él fue profesor en un máster que ella codirigía.

También ha negado relación de amistad o cercanía con la secretaria de Estado de Transformación Digital, Carme Artigas, con el director general David Cierco y con el posterior director general Martínez Lacambra. Gómez ha añadido que no conoce de nada a Luis Prieto, empresario y el director de Economía Digital de Red.es, ni a José Ignacio Sánchez Valdenebro.

Sobre las declaraciones de interés y apoyo, ha manifestado que no recordaba haberlas firmado hasta que aparecieron en prensa. No tiene constancia de si la Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Innova Next y The Valley Digital Business School se presentó finalmente al contrato ni de si se aportaron esas cartas.

Begoña Gómez ha negado que Barrabés se jactase de su cercanía o de una supuesta amistad con la esposa del presidente del Gobierno para influir en Red.es. No ha aportado más detalles porque no recuerda nada adicional sobre esas cartas.

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