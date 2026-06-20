Puente carga contra el juez Peinado por sugerir que "la propia Policía que custodia a Begoña Gómez puede ayudarla a fugarse"

¿Qué ha dicho? El ministro mostrado su sorpresa porque la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ "consientan" estos argumentos del magistrado en la causa contra la mujer de Pedro Sánchez

El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a su asistente, Cristina Álvarez, generando una fuerte reacción de Óscar Puente. La decisión del magistrado, que también prohíbe salir del país y exige comparecencias quincenales, se basa en la posibilidad de que los agentes que custodian a Gómez podrían facilitar su fuga. Puente, ministro de Transportes, calificó la medida de "ignominia" en su cuenta de 'X' y criticó que la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ permitan tal afirmación. Además, ironizó sobre la reacción de las organizaciones sindicales de la policía.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez. Una decisión que ha generado el rechazo instantáneo de Óscar Puente, quien rápidamente se ha hecho eco del apartado de la decisión del magistrado en la que argumenta que los propios agentes que custodian a la mujer del presidente del Gobierno podrían ayudarla a emprender una fuga.

El magistrado ha sorprendido este sábado con la apertura de juicio oral tanto a la mujer del presidente del Gobierno como a su asistente. Una decisión que viene acompañada con la prohibición de salir del territorio nacional y una imposición de comparecencias quincenales en el juzgado, y que adopta tras la petición de las acusaciones populares.

Y la primera reacción del Gobierno ha sido la de Óscar Puente. El ministro de Transportes ha utilizado su cuenta de 'X' para calificar de "ignominia" la decisión del juez Peinado. Ahora bien, poco después, ha vuelto a realizar otra publicación tras percatarse de que el magistrado, en el documento de apertura del juicio oral, recoge que la propia Policía que custodia a Begoña Gómez puede ayudarla a fugarse.

"Se alega, por el letrado de la acusada, María Begoña Gómez Fernández, que al ser una persona, que dada su condición de esposa del actual Presidente Del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", señala el escrito al que ha tenido acceso laSexta.

Puente ha apuntado que la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ "consienten" un auto que recoge tal afirmación y ha añadido en un tercer mensaje, este tirando de ironía, que "seguro de que las organizaciones sindicales de la policía están ya preparando un duro comunicado en relación con este delirio".

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