La Policía, "insultada" por el auto de Peinado: "Lo que pedimos es algo muy sencillo, que se proteja el honor profesional"

Los detalles Desde el Sindicato Unido de Policías (SUP) recalcan que no cuestionan el auto ni las medidas, pero ven "positiva" la reunión del CGPJ para dirimir si hay que tomar alguna acción con el magistrado.

El auto del juez Juan Carlos Peinado que abre juicio oral contra Begoña Gómez ha generado controversia al sugerir que los policías que la custodian podrían facilitar su fuga. Esta afirmación ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a convocar una reunión de urgencia para evaluar el auto y considerar posibles acciones respecto al juez Peinado. La Policía Nacional, a través de la portavoz del Sindicato Unido de Policías, Ana Alarcón, ha expresado su preocupación por la alusión a los agentes, señalando que afecta su honor y prestigio institucional. Han enviado cartas al ministro del Interior y al promotor de la acción disciplinaria para abordar la situación.

Analizando en detalle el auto con el que el juez Juan Carlos Peinado abre juicio oral y retira el pasaporte a Begoña Gómez se encuentran frases que resultan bastante estrambóticas, pero, sin duda alguna, la que más ampollas ha levantado ha sido ese señalamiento a los policías.

"Se alega, por el letrado de la acusada, María Begoña Gómez Fernández, que al ser una persona, que dada su condición de esposa del actual Presidente Del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", señala el escrito en cuestión al que ha tenido acceso laSexta.

Una afirmación que ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a realizar una reunión de urgencia para estudiar el auto del magistrado y decidir si toman alguna medida al respecto del mismo, siempre en relación con el propio juez Peinado y no con la causa en sí.

Desde la Policía Nacional ven "positiva" esa reunión de los magistrados. "Lo que pedimos es algo muy sencillo, que se proteja el honor profesional de los policías y ese prestigio institucional", ha afirmado la portavoz del Sindicato Unido de Policías (SUP), Ana Alarcón. Remarca que no cuestionan el auto ni las medidas, sino que ponen el foco en la alusión policial a la que esperan la resolución de la reunión que proseguirá este lunes.

"Ahora corresponde al CGPJ pues valorar si esas manifestaciones merecen algún tipo de actuación", añade. Lo que está claro es que esa alusión realizada por el magistrado ha calado en todo el cuerpo de la Policía Nacional, ya que algunos "se sienten bastante indefensos, insultados" con esta presunción que tachan de ataque sin indicios: "La Policía Nacional no puede actuar bajo órdenes ilegales, sean de un mando superior o no, porque al final responde el policía personalmente. Y es que eso es...vamos, es de ley".

Por ello, recuerdan que ya han iniciado medidas pertinentes, una carta al ministro Fernando-Grande Marlaska así como otra al promotor de la acción disciplinaria para ponerle coto a la "sospecha" del juez Peinado.

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