Así se elige un jurado popular como el que podría juzgar a Begoña Gómez: requisitos y funciones de los nueve elegidos

¿Por qué es importante? La intención del juez Peinado es que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, personas de a pie que, entre otros, deben cumplir un requisito: no tener ya una opinión formada sobre el caso.

Begoña Gómez ha comparecido ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia previa al posible juicio donde se juzgará a la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de corrupción. Este proceso concluye la fase de instrucción, llevando el caso a la Audiencia Provincial de Madrid para un juicio con jurado. Los jurados son seleccionados mediante un sorteo público realizado cada dos años, cumpliendo ciertos requisitos. En la primera sesión del juicio, se eligen nueve jurados titulares y dos suplentes tras un proceso de descarte. El jurado escuchará pruebas, deliberará y emitirá un veredicto, sobre el cual un magistrado profesional dictará sentencia.

Begoña Gómez ha comparecido este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia previa protocolaria de cara al posible juicio en el que se sentarían en el banquillo la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Con esta audiencia se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

De esta forma, la intención del juez Peinado es que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, por personas de a pie que, entre otros, deben cumplir un requisito: no tener ya una opinión formada sobre el caso. Y vista la polarización en la que vivimos, ¿cómo garantizar nueve personas totalmente imparciales?

Cada dos años, en los años pares y durante la segunda quincena de septiembre, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral realizan un sorteo público. De este modo, se genera una lista de candidatos potenciales para toda la provincia, que está vigente durante dos años.

Los requisitos para formar parte de ese listado son: ser español mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, estar empadronado en cualquier municipio de la provincia donde se haya cometido el delito y no estar impedido de manera física, psíquica o sensorial para realizar las funciones del jurado.

Pero también hay personas que, incluso cumpliendo estos requisitos, quedan fuera de entrar en la lista. Esta son: ciertos cargos públicos, como presidentes, diputados, senadores y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; también quedan fuera los condenados o procesados por ciertos delitos; y aquellos con interés o participación en la causa, por ejemplo, un testigo o alguien que tenga alguna relación con jueces o abogados.

Así, cuando se va a celebrar un juicio con jurado se realiza un nuevo sorteo entre los candidatos disponibles para reunir a un grupo, que habitualmente lo componen 36 personas.

El descarte final

En la primera sesión del juicio se celebra una audiencia donde el juez, el fiscal y los abogados defensores interrogan a los candidatos. Las partes tienen derecho a rechazar o recusar a aquellos candidatos que consideren que tienen prejuicios o interés en el caso, hasta llegar a la cifra final de nueve jurados titulares y dos suplentes que formarán el tribunal.

No obstante, el organismo está presidido por un magistrado profesional, quien dirige el proceso y dicta sentencia en función del veredicto que tomen los miembros del jurado.

Las funciones del jurado son escuchar las pruebas y las declaraciones que se produzcan en el juicio. Posteriormente, deliberarán en privado su decisión. El veredicto podrá ser favorable o desfavorable y el juez deberá redactar la sentencia con base en el mismo.

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