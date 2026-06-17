Zapatero no convence al juez Calama de su inocencia mientras evita las medidas cautelares en una declaración blindada

Los detalles Según han informado a laSexta fuentes presentes en la declaración, el expresidente ha estado muy tranquilo y muy contundente, mientras que el juez le ha acorralado con todos los indicios contra él.

José Luis Rodríguez Zapatero ha marcado un hito en la historia democrática de España al convertirse en el primer expresidente en declarar como imputado en la Audiencia Nacional por un caso de presunta corrupción. Durante su comparecencia, negó las acusaciones relacionadas con el rescate a la aerolínea Plus Ultra, por el que está imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. A pesar de su negativa, la investigación lo señala como clave en el rescate de 53 millones de euros. El juez Calama, aunque minucioso en su interrogatorio, no quedó convencido de su inocencia, pero rechazó las medidas cautelares solicitadas, como la retirada del pasaporte. Además, Zapatero solicitó más tiempo para aclarar el origen de unas joyas investigadas por presunto delito fiscal y contrabando.

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido protagonista este miércoles de una imagen nunca antes vista en la historia democrática de España. Por primera vez, un expresidente del Gobierno ha tenido que acudir a la Audiencia Nacional para declarar como imputado en un caso de presunta corrupción.

Ha llegado a las 8:58. Cuatro horas más tarde, el socialista ha salido del tribunal con gesto tranquilo y sonriente tras responder a las preguntas del juez Calama y de su abogado. En total, ha contestado a Calama durante dos horas y a su abogado durante diez minutos, marchándose de allí poco antes de las 13:00 horas.

Según han informado a laSexta fuentes presentes en la declaración, el expresidente ha estado muy tranquilo y muy contundente, igual que cuando declaró en el Senado. Ha negado todo tipo de acusaciones, respondiendo principalmente con "no" y "no lo sé".

Por su parte, el juez Calama ha estado muy minucioso y metódico. Según estas fuentes, el magistrado se sabía la investigación y las cifras de memoria y ha estado acorralando a Zapatero con todos los indicios contra él.

El juez ha rechazado retirar el pasaporte a Zapatero, pero no ha quedado convencido de su inocencia. En su auto, al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado ha escrito que Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" contra él. Ha aplastado en una sola frase las más de dos horas de explicaciones del expresidente.

En lo que respecta al origen de las joyas, que se investiga en una pieza aparte, Zapatero ha solicitado más tiempo para explicar su origen. Por otra parte, ha negado haber influido en el rescate a Plus Ultra y ha defendido sus pagos y los de sus hijas.

Los mensajes contradicen a Zapatero

Desde que saltó el caso, el socialista no ha cambiado ni un ápice su postura sobre el tema principal: el rescate a la aerolínea, por el que está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.

En el Senado declaró que "no hice absolutamente nada ni me interesé por el rescate de Plus Ultra". Lo mismo expuso en una entrevista en 'Onda Cero', donde afirmó que "no tenía ninguna relación con Plus Ultra, nunca he estado reunido con Plus Ultra, nunca he viajado en Plus Ultra".

Más recientemente, al conocerse la investigación en su contra, sostuvo en un vídeo que "jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra".

Sin embargo, la investigación le apunta como el pilar fundamental en la consecución de ese rescate por valor de 53 millones de euros. De hecho, los directivos de la compañía habrían accedido a él para desatascar la operación, tal y como ilustran los mensajes hallados.

"Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa", expuso el accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes.

Asimismo, aunque Zapatero ha asegurado que no conoció al presidente de Plus Ultra hasta 2024. Las conversaciones le contradicen. En abril de 2020, el propio Julio Martínez Sola, presidente de la compañía, dejó constancia de que hablaría con el expresidente.

Un día después, Reyes confirmó que esa conversación se habría producido. "Julio (Martínez Sola) habló con ZP. 11 mins. Le explicó todo", expuso. Precisamente, el expresidente no ha querido declarar nada sobre esos mensajes de Rodolfo Reyes, a la espera de que la justicia los valide como prueba.

Pide más tiempo para las joyas

Además del rescate público, hay una segunda pieza abierta contra Zapatero en relación a las joyas que se encontraron en su despacho. En ese caso, se le investiga por presunto delito fiscal y de contrabando.

No obstante, el expresidente ha afirmado que en unos diez días podrá aportar la documentación que certifique el origen de las piezas.

Sin medidas cautelares

Asimismo, el juez ha rechazado las medidas cautelares que pedía la Fiscalía Anticorrupción, y entre las que estaba la retirada del pasaporte para evitar que salga de España y su comparecencia periódica. Lo mismo que solicitaba la acusación popular dirigida por el PP. También ha negado su entrada en la cárcel como quería HazteOír.

El magistrado ha argumentado que Zapatero es tan sobradamente conocido que tiene muy difícil fugarse. Zapatero es "una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento", reza el escrito de Calama.

El juez tampoco considera que pueda destruir pruebas, ya que los elementos relevantes, ya le han sido intervenidos. En este sentido, Javier María Pérez-Roldán, abogado HazteOír, ha recordado al juez que no se ha registrado la casa de Zapatero.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido