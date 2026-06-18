Feijóo se abre a un gobierno de coalición con Vox sin sobrepasar "líneas rojas"

Los detalles Unas líneas rojas entre las que están "el respeto a la Constitución", "la España de las autonomías" o las "políticas de igualdad de género y LGTBI".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, reafirmó su intención de gobernar en solitario tras las próximas elecciones, aunque no descarta una coalición con Vox si es necesario. En una entrevista en 'El Hormiguero', Feijóo expresó su deseo de que los votantes de Vox opten por el PP para asegurar un gobierno fuerte y que los simpatizantes del PSOE reconsideren su apoyo debido a los casos de corrupción del gobierno actual. Feijóo subrayó que cualquier acuerdo de coalición respetará principios como la Constitución, la igualdad de género y una política migratoria racional. Además, cerró la puerta a reformar la ley del aborto, pero mostró disposición a modificar la eutanasia para lograr mayor consenso. También mencionó que movimientos de Junts y PNV podrían adelantar las elecciones antes de 2027, aunque no garantizó una fecha.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este miércoles en que sigue vigente su objetivo de gobernar en solitario tras las próximas elecciones, aunque ha reconocido que puede darse "el caso" de tener que formar "una coalición de gobierno" con Vox si su partido no logra la fuerza suficiente para llegar a La Moncloa por su cuenta.

Así lo reconoció en una entrevista en 'El Hormiguero' recogida por Servimedia, donde expresó su confianza en que, llegado el caso, los electores apuesten por el voto útil.

Es decir, que los simpatizantes de Vox cojan la papeleta del PP para garantizar un Gobierno "fuerte" y que los del PSOE le presten su "confianza" o se queden en casa por los presuntos casos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez.

"No acepto de entrada que el PP vaya a renunciar a gobernar en solitario en ningún caso", ha sostenido Feijóo.

Asimismo, también ha añadido que "en el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, pues nos sentaremos y la haremos de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar".

Esas "líneas rojas" son "el respeto a la Constitución", "la España de las autonomías" y las "políticas de igualdad de género y LGTBI"; "el equilibrio de las cuentas públicas"; "la prosperidad de los españoles por encima de todo" y "una política de inmigración ordenada y racional".

¿Y la eutanasia y el aborto?

Por otro lado, y al margen de los postulados ideológicos de Vox, Feijóo ha cerrado la puerta a la posibilidad de reformar la ley de plazos del aborto, aunque sí se ha comprometido a dar "toda la información" posible a las mujeres que se lo estén planteando y adoptar las medidas necesarias para que ninguna tome esta decisión por cuestiones económicas.

En lo que respecta a la eutanasia, ha admitido que es un "asunto absolutamente complejo, difícil y poliédrico". Pero anunció su voluntad de reformar su "redacción" para dotarla "de mucho más consenso científico y médico".

Esperanza de elecciones antes de 2027

Por otro lado, el 'popular' ha reconocido que "algunos movimientos" de Junts y PNV "pueden alumbrar alguna esperanza" de que las elecciones generales se celebren antes de 2027.

En este sentido, ha apuntado que "algo se está moviendo" en el Congreso, principalmente de Junts, aunque reconoció que no puede "garantizar" cuándo se pondrán las urnas.

Tampoco ha hablado Feijóo de una eventual moción de censura, aunque sí ha aclarado es que su partido no tiene ninguna vía de comunicación abierta con el líder de Junts, Carles Puigdemont, y toda la interlocución se canaliza a través de su portavoz en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, con quien reconoció que ha llegado a múltiples "acuerdos" parlamentarios en asuntos como la vivienda o la energía.

"Yo creo que en este momento hay algunos movimientos, al menos los que presenciamos en el Congreso de los Diputados, que pueden alumbrar alguna esperanza. Yo desde luego no la voy a perder", ha resumido Feijóo.

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