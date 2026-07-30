Colapso total en Ceuta: Vivas pide al Gobierno la "emergencia nacional" tras otra noche de llegadas masivas de migrantes

¿Qué ha dicho? Vivas ha recalcado que han llegado a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días. "Para que en el resto de España se puedan hacer una idea, es el equivalente al 2% de toda la población de Ceuta".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado al Gobierno español declarar una "emergencia nacional" debido a la intensa presión migratoria en la ciudad, pidiendo un "mando único" para gestionar la crisis. Vivas destacó que en los últimos días han llegado entre 1.500 y 2.000 personas, lo que representa el 2% de la población local. La situación ha generado una sobreocupación extrema en los centros de acogida y una sensación de inseguridad en la población. Además, Vivas ha pedido intensificar la colaboración con Marruecos y modificar la ley tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre las 'devoluciones en caliente'.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado la petición de "socorro" al Gobierno en la que ha pedido la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, reclamando al mismo tiempo al Ejecutivo que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

En declaraciones a 'Onda Cero' y la 'Cadena Ser', Vivas ha indicado que "la presión migratoria sobre Ceuta es una constante", singularizada por "el hecho de ser la única frontera terrestre y marítima junto con Melilla que tiene España y Europa en África".

No obstante, considera que está habiendo "picos de especial intensidad" respecto a la presión migratoria que han convertido a la situación sobre Ceuta de "emergencia nacional", por lo que ha hecho el llamamiento a la necesidad de abordar esta "petición de socorro" como asunto de Estado.

"Hay que abordarlo desde esa perspectiva, como una emergencia nacional a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente, inmediata y que esté coordinada a través de un mando único", ha subrayado.

Vivas ha recalcado que han llegado a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días. "Para que en el resto de España se puedan hacer una idea, es el equivalente al 2% de toda la población de Ceuta. Es como si hubieran entrado por vía marítima y de manera irregular un millón de personas a España en los últimos 10 días", ha explicado.

El presidente ceutí ha señalado que "la sobreocupación del área de menores es de un 2.400 % y el número de migrantes que hay fuera del centro de estancia temporal para adultos es superior al número de migrantes que hay dentro".

"En el intento de llegar a Ceuta han aparecido en el mar 60 cadáveres en el último mes. Por otra parte, esta crisis está teniendo un impacto en la población que, de manera justificada, tiene sensación de vulnerabilidad y de inseguridad", ha indicado.

Espera que la petición encuentre comprensión en el Gobierno

Vivas ha precisado que ha reclamado esta petición al Gobierno de España, con quien mantiene un "contacto permanente", tanto "a través de la Delegación como de distintos ministros", y con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Vidal. "Y espero que esa petición, sin defecto, haya encontrado comprensión", ha defendido el presidente de Ceuta, quien ha insistido en que se actúe con acciones que tengan "la energía que requiere una crisis y una emergencia de esta envergadura, de esta magnitud y de esta naturaleza".

En este contexto, ha reivindicado la prioridad de "atender la saturación de los centros de acogida", tanto en los de adultos, que son competencias del Gobierno, con "recursos provisionales y de emergencia"; como en los de menores que, en esta caso pertenecen a la ciudad autónoma, pero también necesitan "el apoyo financiero del Estado" para poderlo hacer ante una "sobreocupación" que "está en un 200%". "Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", ha recalcado.

Un momento que ha aprovechado para señalar que los centros de migrantes están "colapsados" y hay cerca de 1.000 personas fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Pide intensificar la colaboración con Marruecos

Dicho esto, Vivas también ha puesto el foco en "intensificar la colaboración" con Marruecos por "si se puede cortar esta entrada masiva", además de reforzar efectivos y medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en el ámbito fronterizo como en la seguridad ciudadana, además de una "implicación activa" de la Unión Europea.

También ha hecho hincapié, "por todos los medios", en modificar la ley tras la sentencia del Tribunal Supremo contra las 'devoluciones en caliente' que, a su juicio, provoca una "laguna" que "hay que remediar". Así, ha defendido la iniciativa parlamentaria que presentó el PP que es, a su parecer, una "puerta abierta" a solucionar lo que es un "asunto de Estado".

Vivas ha indicado que la sentencia del Supremo eliminó el "recurso eficaz" de "rechazar en frontera a las personas que entraban por vía marítima". "Lo que hay que hacer es con una perspectiva de Estado, recuperar la posibilidad de ese rechazo en frontera", ha abundado, a la vez que ha preciado que la intención no es solo "contener la avalancha", sino también evitar muertes por vía marítima, pues "en los últimos 12 meses" se han encontrado "60 cadáveres en el mar".

El presidente de Ceuta ha afirmado que los flujos de entrada son "diarios", con cifras que rondan unas 300 personas migrantes llegando al día, "sin parar, con tendencia creciente y sin un horizonte claro". "Si esto no se corrige, si no se aplican -medidas- de manera decidida, enérgica y contundente, a la vuelta de un mes estaremos como en mayo de 2021", ha avisado, en relación con la crisis migratoria que vivió la ciudad aquel año.

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