Última hora de los incendios en España en directo | La extinción del fuego avanza mientras miles de personas vuelven a sus casas

Aún hay 29 carreteras cortadas por los incendios en Madrid, Toledo, Ávila y Castellón La Comunidad de Madrid y las provincias de Toledo, Ávila y Castellón son las que están más afectadas por los incendios forestales. Y son las cuatro que todavía tienen algunas de sus carreteras, todas de la red secundaria, cortadas precisamente por estos fuegos. En Madrid, cinco vías permanece cerradas, mientras que en Toledo siguen cortadas dos a la altura de La Iglesuela del Tiétar. Toledo y Castellón son aún las que tienen más problemas, según la última actualización de la DGT: Compartir en X

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Estabilizado un nuevo incendio forestal en Boborás (Ourense) El incendio forestal que desde la noche del martes afecta al lugar de Salceda, en la parroquia de Cameixa, municipio ourensano de Boborás, ha quedado estabilizado en torno a la 1:00h de la madrugada de este miércoles, según informan a Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Rural. Este nuevo incendio forestal se declaró sobre las 23:00h horas del martes y supone el cuarto que se registra este verano en el ayuntamiento de Boborás. Trabajan en su extinción un agente, dos brigadas y dos motobombas. Vecinos de casas próximas al lugar de las llamas trasladan que el origen podría estar en la caída de un pino sobre una línea eléctrica. Las llamas también llegaron la noche de este martes al monte en otro incendio que partió de una casa deshabitada en la parroquia de Moreiras, también en el municipio de Boborás. En este caso el fuego pudo ser extinguido pasada la medianoche, según confirmaron fuentes municipales. Europa Press Compartir en X

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⚠️Limpiar los montes es una obligación de las CCAA No es solo un deber, es directamente una obligación. Y no solo eso, las comunidades autónomas tienen que aplicar estos planes de forma continua durante todo el año. Están obligados a tratar y preparar los montes también para lo peor. "Nuestra única opción es tener preparado el monte para que cuando haya un incendio los medios de extinción lo puedan apagar con facilidad y sin poner en riesgo su vida", explica el experto forestal, Paco Castañares. La ley de Montes exige a las comunidades aprobar planes anuales para prevención, vigilancia y extinción Carla Martín Compartir en X

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Incendios en España | Los municipios cuyos habitantes han podido volver a sus casas desde ayer El Ministerio del Interior, aún al mando de la dirección de la emergencia en los incendios que afectan a Madrid y Ávila, inició ayer un proceso de desescalada, levantando la orden de evacuación de la mayor parte de municipios madrileños desalojados y de varios de la provincia de Ávila. En concreto, se levantó la evacuación en: Fresnedillas de la Oliva (Madrid)

Zarzalejo (Madrid)

Cadalso de los Vidrios (Madrid)

Cenicientos (Madrid)

Navalagamella (Madrid)

Navas del Rey (Madrid)

Rozas del Puerto Real (Madrid)

Aldea del Fresno (Madrid)

Chapinería (Madrid)

Colmenar del Arroyo (Madrid)

Almendral de la Cañada (Toledo)

Buenaventura (Toledo)

Navamorcuende (Toledo)

Real de San Vicente (Toledo)

Hinojosa de San Vicente (Toledo)

Castillo de Bayuela (Toledo)

Garciotum (Toledo)

Nuñogómez (Toledo)

Pelahustán (Toledo)

Fresnedilla (Ávila)

Burgohondo (Ávila)

Higuera de las Dueñas (Ávila)

Pedro Bernardo (Ávila)

Navaluenga sur (Ávila) Si bien sigue vigente la orden de evacuación en Robledo de Chavela y Valdemaqueda, también se levantó la orden de confinamiento en Santa María de la Alameda, así como en Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, con algunas excepciones, que continúan evacuadas: El Encinar del Alberche (Villa del Prado)

Costa de Madrid (San Martín de Valdeiglesias)

San Ramón (San Martín de Valdeiglesias)

Javacruz (San Martín de Valdeiglesias)

La Javariega (San Martín de Valdeiglesias)

Veracruz (San Martín de Valdeiglesias)

Mirador de Pelayos (Pelayos de la Presa)

Las Muas (Pelayos de la Presa) En lo que respecta a Ávila, a las 17:00 se desconfinaron las localidades de Navaluenga (centro) y Navas del Marqués. No obstante, aún quedan evacuados de manera preventiva los habitantes de: Sotillo de la Adrada (Ávila)

La Adrada (Ávila)

El Hoyo de Pinares (Ávila)

Piedralaves (Ávila)

Casavieja (Ávila)

Mijares (Ávila)

Casillas (Ávila)

Santa María del Tiétar (Ávila)

Gavilanes (Ávila)

Villanueva de Ávila (Ávila)

Navahondilla (Ávila)

Urbanización La Atalaya, en El Tiemblo (Ávila) Compartir en X

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🔥El fuego en La Vall d'Uixó (Castellón) calcina 10.000 ha pero se levanta el confinamiento en varias áreas Entre los incendios que aún preocupan a las autoridades está el de La Vall d'Uixó (Castellón), que ya ha quemado más de 10.000 hectáreas desde que empezó se declaró el fin de semana. Ayer por la tarde, los Bomberos tuvieron que enfocarse en el sector de Artana, uno de los puntos en los que cobró fuerza el fuego en una jornada tensa, a las puertas de comenzar la cuarta ola de calor del verano. No obstante, sobre las 21:00h de la noche la Generalitat levantó el confinamiento en los núcleos urbanos de La Vilavella, Betxí y Onda, con algunas excepciones, como la urbanización Nova Onda, donde el confinamiento seguía estando en vigor. Asimismo, desde el servicio de emergencias 112 valenciano confirmaron que seguían evacuadas las urbanizaciones de Solaig, Montserrat y Peña Negra, en Betxí, así como la pedanía de Artesa, en Onda. Compartir en X

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El incendio de Almorox (Toledo) baja a nivel 1 después de que la provincia abandonara la emergencia nacional La dirección operativa del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional ha establecido la bajada a Situación Operativa Nivel 1 en la provincia de Toledo por el incendio forestal de Almorox. Poco antes, los Gobiernos central y regional decidieron rebajar a nivel 2 en la provincia, de modo que la comunidad autónoma retomaba el control de la emergencia, en manos de Interior y la UME cuando estaba en situación de emergencia nacional. Compartir en X

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El incendio de sierra oeste, sin "reproducciones" durante la madrugada del miércoles Durante la noche del martes al miércoles, el incendio forestal de sierra oeste, que afecta principalmente a la Comunidad de Madrid y a Ávila, se ha mantenido "sin reproducciones". La última información ofrecida por el servicio de emergencias 112 apunta a una noche optimista, con los trabajos de extinción trabajando aún en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes. Compartir en X

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