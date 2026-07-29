Inmobiliaria Ayuso S.A.: un ático de lujo como "oficina" temporal, un piso que usó en pandemia, otro para vivir y un chalé para veranear en familia

Los detalles En la inmobiliaria Ayuso se hace la búsqueda soñada, la que todos querríamos hacer pero no podemos: búsqueda en el centro, con especial predilección por Chamberí y sin limite de precio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado la compra de un ático de lujo en Chamberí como "oficina temporal" para reuniones institucionales, mientras se realizan obras en la sede oficial. Sin embargo, el gasto, no presupuestado, ha generado controversia por su opacidad y el alto costo, que podría alcanzar los seis millones de euros, según 'El País'. Ayuso ha calificado las críticas como parte de una campaña de desprestigio. Además, se han señalado otros escándalos relacionados con propiedades de su pareja y el uso de bienes de la Comunidad para fines personales, en un contexto donde la vivienda es un problema crítico en Madrid.

"Un lugar para hacer temporalmente reuniones institucionales". Así ha tratado de justificar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la compra de un ático de lujo de 485 metros cuadrados en una de las zonas más caras de la capital como "oficina" temporal.

El Ejecutivo regional lo compró hace más de tres meses, siguen sin decir cuánto les ha costado y se trata de un gasto que no estaba presupuestado, según ha informado este miércoles el diario 'El País'. Ayuso ha tirado de victimismo y ha dicho que todo es parte de una campaña de desprestigio.

Este despacho de lujo provisional está en pleno centro de Madrid, en el barrio de Chamberí, uno de los más exclusivos. La idea es mudarse ahí mientras hacen obras en la sede oficial de la Comunidad de Madrid. Una novena planta de casi 500 metros cuadrados con 200 de terraza a un paso de la Castellana.

Para no querer ni oír hablar del tema de la vivienda, lleva unos cuantos escándalos. Este ático se suma a los pisos de su novio, al que usó durante la pandemia y al chalé de la Comunidad que usó su familia.

En la inmobiliaria Ayuso se hace la búsqueda soñada, la que todos querríamos hacer pero no podemos: búsqueda en el centro con especial predilección por Chamberí y sin limite de precio. Aquí no existen problema de vivienda.

El ático seleccionado, que según 'El País' podría costar seis millones de euros, lo paga la Comunidad de Madrid. Desde el Ejecutivo regional dicen que es para usarlo como oficina, pero en el catastro aparece como uso residencial. Para Ayuso todo es normal. "A mí el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo", ha dicho este miércoles.

Muy cerca de ese ático están las dos propiedades de su novio: un sexto piso y un ático de lujo, aunque a ella no le hace mucha gracia que lo llamen así. "Ático de lujo, hay que morirse de la risa con ustedes", dijo en abril de 2024. Pero no hace falta morirse, solo mirar el precio: 950.000 euros el ático y 850.000 el piso. En total, 1,8 millones de euros en el edificio en el que vive junto a su novio, acusado de fraude fiscal.

Durante la pandemia, la inmobiliaria Ayuso encontró la 'Royal Suite Skyline' con vistas al templo de Debod, en el centro de Madrid, para pasar el confinamiento. En Salvados dijo que lo había pagado ella después de que se sospechara que había sido pagado con dinero público. En el portal de transparencia apareció un contrato público de más de medio millón de euros adjudicado a esta cadena de hoteles en la que se alojaba Ayuso y, cuando se hizo publico, el contrato desapareció.

Para las vacaciones, la inmobiliaria Ayuso tiene un chalé con piscina de 4,3 millones de euros propiedad de la Comunidad de Madrid donde la presidenta madrileña y su familia se alojaron unos días. En esta ocasión sí abandona el centro de la capital para trasladarse a la Sierra madrileña.

Con 355 metros cuadrados construidos, piscina de 94 metros cuadrados, es un casoplón de más de cuatro millones de euros que la familia Ayuso disfrutó de una forma muy austera. "Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán", afirmó hace un año.

Y todo esto en la Comunidad de Madrid, donde la vivienda es el principal problema y con Ayuso presumiendo de que siempre ha vivido de alquiler.

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