La UEFA rechaza el plan de Infantino de vender el Mundial y anuncia que los clubes europeos no participarán en competiciones de la FIFA

El organismo que preside Aleksander Ceferin se planta "de forma unánime e inequívoca" la propuesta de la FIFA de vender participaciones del Mundial.

Tras reunirse con sus 55 federaciones miembro este jueves, la UEFA ha emitido un comunicado en el que ha informado que no participará en las competiciones de FIFA.

La tajante decisión llega después de la propuesta de Gianni Infantino, presidente del organismo rector del fútbol, de vender parte del Mundial a una sociedad privada.

"Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", explica.

"Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta", añade en el texto el organismo que preside Aleksander Ceferin.

Infantino ha anunciado esta semana su intención de vender parte del Mundial a inversores privados siempre y cuando la propuesta sea aprobada por la mayoría de nuestras 211 Asociaciones Miembro y el Consejo de la FIFA.

El objetivo, según el presidente, es el de "comercializar y organizar" las competiciones para explotar "un valor comercial que antes no se había aprovechado".

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