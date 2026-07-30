La Comunidad de Madrid confirma que el 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí costó 6,3 millones de euros

Los detalles Apenas un día después de que se supiese de su existencia y se levantara la polémica, Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el patrimonio inmobiliario, ha anunciado el inicio del proceso de venta de varios inmuebles, incluido ese ático de lujo.

La Comunidad de Madrid compró un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros para que Isabel Díaz Ayuso lo usara como oficina temporal, aunque en el catastro aparece como residencial. Tras conocerse la compra, Planifica Madrid anunció la venta de varios inmuebles, incluido este ático, para destinar los fondos a la reconstrucción de la sierra oeste tras un incendio. El ático, de 486 metros cuadrados, fue adquirido para reuniones durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, aunque las obras ya concluyeron. La compra no se incluyó en el presupuesto de 2026 y generó polémica por su secretismo.

Ya se conoce la cifra. El 'ático secreto' que la Comunidad de Madrid compró para que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo usara como "oficina" temporal —pese a que en el catastro aparece como uso residencial— se adquirió a precio de mercado por 6,3 millones, según han confirmado fuentes del Ejecutivo regional a laSexta.

Apenas un día después de que se supiese de su existencia y se levantara la polémica, Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el patrimonio inmobiliario, ha anunciado el inicio del proceso de venta de varios inmuebles entre los que se encuentra ese ático de lujo ubicado en el barrio de Chamberí, en pleno centro de la capital.

Según han dicho, el dinero obtenido irá "destinado a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio". En total son cinco los inmuebles a la venta por un total de 20 millones de euros.

El inmueble, según dijo la propia Ayuso, se compró para hacer "reuniones" durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto. Por ello, tras la venta del ático, la Comunidad de Madrid "seguirá buscando dentro de su patrimonio inmobiliario espacios que reúnan las condiciones necesarias para trasladar la actividad de la Real Casa de Correos mientras duren estos trabajos".

Hace apenas 24 horas salió a la luz tras una información de 'El País' que la Comunidad de Madrid había comprado el piso, un ático de lujo de 486 metros cuadrados, 200 de ellos de terraza, en uno de los barrios más exclusivos de la capital.

El mismo medio explicó que la noticia se conoce tres meses y medio después de la compra del inmueble, que aparece en el Registro de la Propiedad. Sobre si Ayuso viviría o si no lo haría allí, la portavoz no respondió.

Tampoco lo hizo acerca del precio de la compra o de las razones para guardar todo en secreto. Ni se sabe nada sobre esas obras a las que la portavoz se refiere porque la Real Casa de Correos concluyó las obras de restauración en su fachada el año pasado. La compra se cerró el 14 de abril y no se incluyó dentro del presupuesto del Gobierno de la Comunidad de Madrid para este 2026.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido