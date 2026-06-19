El juez Peinado abre una pieza separada en el caso Begoña Gómez para investigar el contrato de Red.es a Barrabés

Los detalles Según una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el magistrado ha abierto una pieza separada para investigar el contrato al empresario que investigaba la Fiscalía Europea después de que este organismo haya devuelto sus pesquisas al entender que no afectaban a fondos europeos.

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada para investigar contratos del empresario Juan Carlos Barrabés, tras recibir de la Fiscalía Europea unas diligencias relacionadas con comunicaciones electrónicas de 13 personas en el marco de un expediente de la empresa pública Red.es. La Fiscalía Europea había devuelto la investigación al considerar que no afectaba a fondos europeos. Anteriormente, el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, revocó un decreto de la Fiscalía Europea que pretendía investigar un contrato, tras un recurso de la defensa de Barrabés y la Abogacía del Estado. La Audiencia Nacional ordenó devolver la investigación a Peinado.

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada por delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea para investigar el contrato al empresario Juan Carlos Barrabés que investigaba la Fiscalía Europea después de que este organismo haya devuelto sus pesquisas al entender que no afectaban a fondos europeos, según una providencia a la que ha tenido acceso laSexta.

Se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno declaró hace unos meses como testigo.

El 4 de junio, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña atendió un recurso de la defensa de Barrabés y otro de la Abogacía del Estado y revocó el decreto que la Fiscalía Europea dictó en mayo para investigar un contrato.

La defensa de Barrabés alegó que la Fiscalía Europea pretendía "reiniciar a capricho la investigación de unos hechos que ya se han instruido durante casi dos años en el procedimiento nacional" con el pretexto de una sospecha policial irrelevante que no ha sido apreciada ni por el experto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y que forman parte del perímetro fáctico del procedimiento instruido por Peinado.

De esta manera, la Audiencia Nacional atiende un recurso de Barrabés y tira un decreto de la Fiscalía Europea para investigar un contrato de Red.es a una de sus empresas, obliga a esta a devolver la investigación de ese contrato a Peinado y este abre una pieza separada sobre el mismo.

Fuentes del Gobierno a laSexta consideran que es "indignante" y un "auténtico despropósito" que se haya abierto esa pieza separada. Insisten que Begoña Gómez no ha tenido ninguna relación, vinculación ni participación en el contrato al que el juez Peinado hace referencia. En ese contrato, aseguran, no había ninguna carta de recomendación de Begoña.

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