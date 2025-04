DIRECTO | Los cardenales en el Vaticano se reúnen para fijar cuándo será el Cónclave para elegir papa

Serán 133 los cardenales que participarán en la elección del papa

La elección de la fecha para el Cónclave dependerá de la presencia de todos los cardenales electores en Roma, que son 133 ya que se han producido dos bajas por motivos de salud: el español Antonio Cañizares y el bosnio Vinko Puljić. En las primeras tomas de contacto, antes del funeral, los cardenales procedentes de 71 países diferentes reconocieron que habían tenido poco tiempo para conocerse y por eso lo necesitan para familiarizarse, conocerse, comparar opiniones e identificar posibles candidatos.

De los 133 que entrarán en la Capilla Sixtina, un total de108, un 80%, han sido elegidos por el papa Francisco en sus doce años de pontíficado y diez consistorios, pero esto no indica que sean todos 'bergoglianos': muchos de ellos no se han visto en su vida porque llegan de lugares tan periféricos como Mongolia, Irán o Papúa Nueva Guinea y proceden de realidades muy diferentes y con ideas completamente divergentes. Aquí entrarán en juego los llamados "hacedores de reyes", un término que los cardenales odian "porque no estamos eligiendo a un rey", como explicó en una rueda de prensa el cardenal Reinhard Marx, de 71 años, pero es cierto que se trata, como él mismo, de los más experimentados del colegio cardenalicio y capaces de aglutinar consensos hacia un candidato.

"No creo que los nueve días de los Novendiales sean suficientes", dice un anónimo cardenal al diario La Repubblica, anticipando que los purpurados están muy divididos y serán días muy intensos. Aunque Marx también vaticinó que el cónclave durará pocos días.