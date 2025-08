Trump y sus intentos de mostrarse compasivo con Gaza: 'descubre' el hambre y promete un plan de reparto de alimentos

Este viernes, Steve Witkoff el enviado especial de Donald Trump a Oriente Próximo ha viajado hasta Gaza. De su visita, solo han trascendido unas pocas imágenes y, en ellas, se puede ver a Witkoff andando por la zona, blindada en cuanto a seguridad y portando la gorra del trumpismo. Ha ido hasta la Franja de Gaza, pero en ningún momento ha salido del punto de distribución de alimentos.

Una visita muy controlada que nada tiene que ver con las imágenes que nos llegan cada día de la vida real de los gazatíes. En este viaje, el enviado de Trump es casi como un turista. Ve lo que le enseñan, pero no los disparos contra los palestinos que esperan el reparto de comida. Porque esto ocurre diariamente. Gazatíes agotados y en los huesos por el hambre, que corren desesperados cuando llega el camión de la ONU.

Y eso que, según la CNN, cerca de donde se encontraba Witkoff este viernes, se ha producido un ataque similar. Hoy también ha habido heridos y muertos mientras intentaban conseguir algo para comer. Pese a ello, la delegación de EEUU asegura no tener constancia de esta nueva tragedia en Gaza. Lo cierto es que Israel le ha enseñado poco o nada. Se han encargado de que la ruta a seguir, estuviera alejada del sufrimiento, del caos y de la violencia. Concretamente, ha visitado un centro de reparto que está en el sur de la Franja de Gaza acompañado de soldados israelíes y del embajador estadounidense en Israel. Dice que ha estado supervisando y viendo cómo funcionan estos centros de reparto de alimentos y ayuda humanitaria.

Recordemos que fue a finales de mayo cuando empezaron a funcionar estos puntos, que están gestionados por una asociación financiada por EEUU. Pero también que son ya cerca de 1.000 los gazatíes asesinados a tiros en esas zonas.

En resumen, el enviado especial de Trump para Oriente Próximo ha pasado poco más de cinco horas en Gaza. Tras ello, ha prometido un plan de reparto de alimentos y medicinas. Eso sí, no sabemos nada más sobre esta medida tan necesaria. No ha explicado los detalles, siquiera, en que consistirá. El presidente dice que lo desarrollará atendiendo al informe que le haga Witkoff.

Lo que sí sabemos, es que la promesa de Trump llega solo unos días después de que el presidente de los EEUU reconociera, por primera vez, que en la Franja de Gaza los palestinos se mueren de hambre.

Trump, ahora preocupado por el hambre en Gaza

Incluso, en sus últimas declaraciones, la voz de Trump cambia. Modula el tono cuando habla del hambre en Gaza. Por ejemplo, cuando dijo: "Algunos de esos niños se están muriendo de hambre, lo veo. Y no se puede fingir". Unas palabras que hace no tanto, no nos imaginábamos que iba a llegar a pronunciar. "Se mueren de hambre. Y ves a las madres que los aman tanto y parece que no pueden hacer nada", también ha dicho Trump.

Los cambios son evidentes. Incluso, también por primera vez, una congresista de su partido ha mencionado la palabra "genocidio" sin que Donald Trump la haya corregido. "¿Está de acuerdo?, le pregunta una periodista y Trump responde: "Bueno, es terrible lo que está ocurriendo allí. Sí, es terrible, la gente está muy hambrienta". Aunque él nunca lo ha calificado así. De hecho estos eran sus planes hace solo unos meses. "Los EEUU tomarán la Franja de Gaza", llegó a decir teniendo al lado a Benjamin Netanyahu.

También, Trump propuso expulsar a todos los palestinos para hacer de Gaza un lugar de vacaciones llenos de resorts de lujo. "La Riviera de Oriente Próximo, eso podría ser espléndido", aseguró.

Ahora, sus palabras en público hacia Netanyahu, 'Bibi' para él, suenan a tirón de orejas. Mientras el líder de Israel niega que haya hambruna entre los palestinos, Trump evoluciona del: "Le he dicho a Bibi que haga lo que quiera" a un: "Le he dicho a Bibi que ahora tendrán que hacerlo de otra manera". Sin olvidar que Trump ha estado todo este tiempo, desde que estallara la guerra de Israel contra Gaza, reprimiendo con fuerza las protestas a favor de Palestina en Estados Unidos. Sin embargo, ahora nos cuenta que Melania está conmovida por las imágenes de los niños famélicos.

Ningún miembro del Gobierno de Netanyahu se ha pronunciado este viernes tras la visita del estadounidense a Gaza. Pese a que a Israel le conviene dar una imagen internacional de aperturismo y calma. Este es el Trump que nos encontramos a día de hoy: uno que quiere mostrarse compasivo en sus discursos. Habrá que ver si también en sus hechos.