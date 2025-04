Funeral del papa Francisco, en directo | Último adiós al primer pontífice jesuita de la historia

Críticas por la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral del papa

¿Por qué no va Pedro Sánchez al funeral del papa Francisco I este sábado, 26 de abril, en Roma? La delegación española estará encabezada por los reyes Felipe y Letizia, y acudirán también las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro Félix Bolaños en representación del Ejecutivo, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "En este momento no hay información sobre por qué no va Sánchez al funeral", asegura Gemma Robles, directora de la Red de Contenidos de Prensa Ibérica. "Puede haber una razón que desconozcamos y que lo pueda justificar, si no se equivoca", añade la periodista. Primero, añade, se equivoca en lo profesional, por la cantidad de personas que van a estar ahí: "Todos sabemos que muchas veces el contacto humano hace que surjan conversaciones que puedan ser de interés en un momento tal como está el mundo".