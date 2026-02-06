La sorprendente reflexión de Jorge Lorenzo sobre la dupla Marc Márquez - Pedro Acosta en Ducati

El pentacampeón del mundo pone el ejemplo del tándem que formó con el ilerdense en Honda: "Dijeron lo mismo y no funcionó".

"Es uno de esos equipos que llaman dream team"

Todo apunta a que una vez que Ducati anuncie la renovación de Marc Márquez, se sucederán los anuncios oficiales de cara a la temporada 2027.

Fabio Quartararo pondría rumbo a Honda, Jorge Martín ocuparía su lugar en Yamaha, Pecco Bagnaia haría lo propio con su sitio en Aprilia... y Pedro Acosta haría las maletas para fichar por Ducati y así dejar libre su KTM para Álex Márquez.

Sobre el movimiento del murciano ha reflexionado Jorge Lorenzo, 'coach' de Maverick Viñales, en declaraciones a 'moto.it'.

El pentacampeón del mundo ha dejado una llamativa reflexión al recordar la nada exitosa dupla que hizo con Marc en Honda.

"Es uno de esos equipos que llaman dream team. También dijeron lo mismo de la dupla que formamos cuando llegué a Honda, pero no funcionó", ha explicado el balear.

Eso sí, no niega que Acosta es una estrella: "Pedro es un tipo inteligente, también tiene un entrenador inteligente, Albert Valera, y en Ducati está Gigi Dall'Igna: la gente inteligente siempre se entiende".

"El mercado se mueve rápido y los puestos de cabeza se están llenando", zanja Lorenzo, que considera que pilotos como Bagnaia o Alex Márquez no deberían dormirse esperando.