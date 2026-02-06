Ducati apuesta por Pedro Acosta como el piloto "más prometedor" para acompañar a Marc Márquez

El CEO de Ducati, Claudio Domenicali, ha confesado que la marca baraja a otros pilotos más allá del murciano, aunque Acosta es la primera opción para 2027.

El fichaje de Pedro Acosta por Ducati está cada vez más cerca de concretarse. La salida, más que confirmada, de Pecco Bagnaia deja un hueco por cubrir para los de Borgo Panigale y el murciano es el primer candidato que tienen en su agenda.

Durante la temporada pasada de MotoGP, el propio CEO de Ducati, Claudio Domenicali, aseguró de forma pública que Acosta sería piloto oficial de la marca en un futuro, y ahora parece que ese momento va a llegar.

Pese a que aún no se ha hecho oficial, y los italianos aún barajan otras opciones para acompañar a Marc Márquez en 2027, lo más seguro es que el 'Tiburón de Mazarrón' recale en Ducati finalmente.

"Todavía quedan unos días y superemos esta sesión de prueba, y luego veremos qué pasa. Pero sí, no hay muchas opciones", ha confesado Domenicali a 'Sky Italia', señalando que cuentan con otras opciones como Nicolo Bulega en la recámara.

Bulega, piloto del Mundial de Superbikes, es el otro candidato "más prometedor" que podría correr junto a Márquez a partir de 2027. "Si también tuviéramos que probar la moto 2027 con los Pirelli de menor cilindrada y una potencia más cercana a la Superbike, creo que Nicolo es realmente perfecto", añade Domenicali.

Por último, el jefe de los italianos ha recalcado que el objetivo de Ducati es "intentar poner a los pilotos más prometedores en la mejor moto de la historia". De esta forma, aunque la renovación del vigente campeón tampoco ha llegado a buen puerto, confían en que se realice lo antes posible y esté asociado con Acosta o Bulega, siendo la dupla española lo más probable.