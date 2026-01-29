'AS': Pedro Acosta ficha por Ducati y será el compañero de Marc Márquez

El joven piloto murciano se quedará con el asiento de Pecco Bagnaia en cuanto termine la temporada 2026 de MotoGP.

Ha sido un jueves de muchas noticias en el mercado de MotoGP. Primero fue Fabio Quartararo y su fichaje por Honda, después las informaciones sobre Jorge Martín y Yamaha... y ahora Pedro Acosta. El diario 'AS' ha informado de su acuerdo con Ducati para la temporada 2027 y 2028.

El joven Acosta se convertiría en compañero de Marc Márquez, ocupando el asiento de un Pecco Bagnaia que se vería obligado a salir por sus malos resultados.

Por lo tanto la Ducati roja, la oficial, tendría doblete español en el 27 y en el 28: un Marc Márquez que es el gran campeón de la parrilla de MotoGP y un Pedro Acosta que está llamado a ser el campeón del futuro. El auténtico 'Dream Team' de la parrilla. Y seguro que se verán muchas batallas entre ambos.

Del futuro de Pedro Acosta se ha hablado mucho. Su salida de KTM parecía evidente. Sobre todo si la moto seguía sin estar lejos de la Ducati y de la Aprilia. Se espera un 2026 en ese sentido.

Valentino Rossile quiso fichar para su equipo, el VR46, satélite de Ducati. Pero Pedro irá de rojo. En la oficial. Palabras mayores.

A su lado un Marc que renovará. En la presentación de la nueva 'Desmosedici', tanto Gigi Dall'Igna como Davide Tardozzi ya dijeron que era su prioridad y que querrían anunciarlo cuanto antes. Podría ser incluso en el inicio del campeonato en apenas un mes.

Márquez y Acosta juntos. Dos de los mejores pilotos del mundo. Y si llevan la mejor moto, la batalla será intensa. Muy intensa.