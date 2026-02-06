'Bombazo' de Bagnaia: asume que está fuera de Ducati... ¡y rechaza al equipo de Valentino Rossi!

Las palabras del compañero de Marc Márquez tras los test de Sepang destilan que su futuro está lejos de Borgo Panigale… y e la marca italiana.

Marc Márquez, Jorge Martín, Fabio Quartararo, Pedro Acosta... y Pecco Bagnaia. Estos son los grandes nombres del mercado de fichajes de MotoGP de cara a la temporada 2027 que se moverán una vez el vigente campeón anuncie su renovación con Ducati.

La prioridad del equipo italiano es renovar al ilerdense y, una vez sellado el nuevo contrato, centrarse en quién será su compañero.

Parece que la llegada de Pedro Acosta es un hecho y, por ende, la salida de Bagnaia también. De hecho, tras los test de pretemporada en Sepang, el italiano deslizó por primera vez que está más fuera que dentro del equipo de Bolonia.

"Tengo grandes oportunidades encima de la mesa", apuntó Bagnaia en declaraciones a 'Motorsport', afirmando que quiere cerrar su futuro para 2027 antes de empezar la temporada el próximo 1 de marzo en Tailandia.

"Está claro que una temporada como la pasada te coloca en el lado difícil de la balanza en términos de mercado. El mundo va muy rápido, y como dice Jorge Lorenzo, se te recuerda por tu última carrera", ha explicado.

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que el '63' recale en el VR46, el equipo de Valentino Rossi, para seguir dentro de la estructura de Ducati (es su equipo cliente), pero parece que el bicampeón de MotoGP no lo ve con buenos ojos.

"Creo que soy un piloto de primera línea, y allí es dónde me lleva mi ambición. Por suerte, lo que he hecho en los últimos años me ayudará para tomar una decisión, y que sea la adecuada", ha zanjado. ¿Más cerca de Aprilia?