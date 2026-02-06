Dani Pedrosa alaba la "buena maniobra" de Ducati con Pedro Acosta y Marc Márquez

El subcampeón de MotoGP ha aplaudido los movimientos de la marca italiana dentro del mercado "más rápido de la historia en cuanto a fichajes" con la posible llegada de Acosta.

El mercado de fichajes continúa revolviendo la parrilla de MotoGP. Con algunos movimientos ya confirmados y otros aún por concretar, se espera que en la temporada 2027 haya muchos cambios en los garajes.

Uno de los pilotos que vivió el mercado de fichajes en tercera persona fue Dani Pedrosa. El que fuese subcampeón en hasta tres ocasiones de la categoría reina se mantuvo en Honda durante toda su carrera; sin embargo, vio cómo el resto de pilotos negociaban su salida y vinculación con otras marcas.

Sobre el mercado de este año, Pedrosa ha asegurado que "es el más rápido de la historia en cuanto a fichajes". "Creo que es algo inédito que casi toda la parrilla ya esté hecha antes del primer día de test", añadió el expiloto ante los micrófonos de 'DAZN'.

Pese a que algunos movimientos no están confirmados, como el de Pedro Acosta por Ducati o Álex Márquez por KTM, el español se ha sorprendido por cómo han avanzado las negociaciones tan rápido. "No están todos confirmados", recalcaba Dani.

Por último, Pedrosa se ha rendido ante la estrategia de Ducati para elaborar los mejores movimientos en el mercado. "Ducati ha hecho una buena maniobra", concluía el actual piloto probador de KTM.