Ahora

Según 'Motorsport'

'Bombazo' en MotoGP: Quartararo abandona Yamaha y ficha por Honda para 2027

El piloto francés vivirá una octava y última temporada en el equipo que le permitió debutar en MotoGP para unirse a la escudería rival en 2027.

Fabio QuartararoFabio QuartararoGetty

Fabio Quartararoserá piloto del equipo oficial de Honda en la temporada 2027. A sus 26 años, abandonará Yamaha, el equipo que le hizo debutar en la competición en 2019, para firmar por dos años con la escudería japonesa, como ha informado 'Motorsport'.

El francés fue campeón del mundo de MotoGP en 2021, aunque tras ello comenzó una dinámica negativa para el piloto. En total, 'El Diablo' acumula 11 victorias, 32 podios y 21 'pole positions' con la marca nipona hasta la fecha. 2026 será su octavo y último curso con Yamaha para seguir aumentando esas cifras.

Su última renovación se produjo en abril de 2024 y aunque la escudería ha cumplido con el desarrollo de una moto competitiva, los resultados no han acabado siendo los esperados. La llegada de Fabio a Honda coincidirá justo con el estreno del nuevo reglamento por parte de la competición, el cual promete grandes novedades en la categoría reina.

En los últimos años, las señales de desgaste entre el equipo y el piloto eran evidentes, por lo que esta salida de Yamaha no pilla por sorpresa. En los últimos meses, el compañero de Alex Rins ya había dejado caer varias veces una posible salida y finalmente se ha acabado confirmando.

Ahora, lo que está por ver será el desempeño del piloto de Niza para la temporada que arranca en apenas dos meses, ya que sería posible pensar que Quartararo estuviera con la cabeza más puesta en su próximo equipo.

Allí aún queda pendiente la incógnita de quién será su compañero de equipo, ya que tanto Joan Mir como Luca Marini finalizarán contrato en 2027, una pregunta que habrá que esperar para conocer la respuesta ya que los resultados en 2026 del equipo podrían ser determinantes para la decisión de Honda.

