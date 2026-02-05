Álex Márquez, sobre su futuro: "Antes de la primera carrera decidiré dónde correré en 2027"

El piloto español ha terminado los test de Sepang con la mejor marca en general y con buenas sensaciones. Además, ha anunciado que antes de Tailandia ya sabrá en qué equipo recalará en 2027.

Con los test de Sepang ya finalizados, los pilotos de MotoGP ya tienen la vista puesta en la primera carrera de la temporada. Durante los tres días, los pilotos más destacados han sido Marc Márquez, quien se ha subido a la moto 120 días después de su lesión, Marco Bezzecchi y Álex Márquez.

Este último ha registrado el mejor tiempo del tercer día de test y, además, ha terminado con la mejor marca de los test en general. El piloto de Gresini se ha mostrado optimista con sus resultados y ya ansía correr en Tailandia: "Estoy contento, creo que somos un poquito más rápidos que el año pasado. Estoy satisfecho con el trabajo".

Además de valorar su rendimiento en la pretemporada, Álex ha analizado la Ducati GP26 de Gresini con la que correrá este año y las modificaciones que puede aplicar de cara al primer GP del año. "Aún no he decidido la aerodinámica, pero hoy me sentí más cómodo con la del año pasado. El potencial es similar; todo depende de las características de cada pista", añade el pequeño de los Márquez en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Otra de las incógnitas que debe despejar el piloto español es su futuro. Álex se encuentra en su último año de contrato con Gresini, y todo apunta a que su próximo equipo será KTM, en sustitución de Pedro Acosta.

"Antes de la primera carrera decidiré dónde correré en 2027", ha concluido Márquez, asegurando que, previo a su estreno en 2026, tendrá decidido dónde correrá en 2027.