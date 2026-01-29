'Motorsport': Jorge Martín, a punto de firmar con el equipo Yamaha

El campeón del mundo de 2024 dejaría el equipo Aprilia para ocupar el puesto de Fabio Quartararo en Yamaha.

El mercado de MotoGP ya se está moviendo. Este jueves han aparecido varias informaciones sobre el futuro de los pilotos. La primera, y muy sorprendente, es la salida de Fabio Quartararo de Yamaha para fichar por Honda una vez que termine la temporada 2026. 'El Diablo' se iría a la marca rival japonesa.

Y ese movimiento provocaría inmediatamente otros en la parrilla. 'Motorsport' ha informado de otro fichaje: Jorge Martín pilotaría la Yamaha en el sitio precisamente de Quartararo.

El piloto madrileño, campeón en 2024 con la satélite de Ducati, firmaría por dos años y abandonaría el proyecto de Aprilia, en el que nunca ha llegado a estar del todo metido.

Jorge, a pesar de sus lesiones en una temporada en la que lo ha pasado muy mal, sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla.

En Yamaha encontraría un proyecto hecho a su medida. Donde él sería el líder y el conduciría el desarrollo de la moto. Algo que actualmente no tiene en Aprilia, donde es Marco Bezzecchi el que lidera ese desarrollo.

Se desconoce quién será su compañero de equipo. Quartararo se iría a Honda y Álex Rins también termina contrato.

Son los primeros movimientos en MotoGP pero seguramente no los últimos. También está en el aire el del campeón, el de Marc Márquez. Ducati quiere renovarle y él seguir, pero el anuncio oficial parece que tendrá que esperar algunas semanas.