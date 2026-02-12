Ahora

"Es posible, es posible"

¿Quién será el compañero de Marc Márquez en Ducati? La bomba de un piloto de MotoGP

Marco Bezzecchi, piloto italiano de Aprilia, se ha sometido a la predicción de la parrilla de MotoGP para 2027, donde sus elecciones sobre los hermanos Márquez, Pedro Acosta o Bagnaia sorprenden.

Las predicciones de la parrilla de MotoGP para 2027 están a la orden del día. Con múltiples rumores sobrevolando los garajes de varios equipos, aún se desconoce qué destino les deparará a algunos pilotos para la próxima temporada.

La renovación de Marc Márquez con Ducati, la salida de Pecco Bagnaia de Borgo Panigale, la llegada de Pedro Acosta o el futuro equipo de Álex Márquez son las mayores incógnitas del momento, y pese a que todavía no hay avances, Marco Bezzecchi ya intuye dónde acabará cada uno de ellos.

Al igual que el vigente campeón, Bezzecchi se ha sometido al reto de MotoGP de predecir cómo será la parrilla para 2027. El italiano no ha titubeado a la hora de colocar a los pilotos, y algunas de sus elecciones llaman la atención.

En el caso de Ducati, equipo campeón en 2025, Marco sitúa a Marc junto a Fabio Quartararo, pese a que ya se ha adelantado que fichará por Honda. Dicha elección cambia por completo al resto de equipos, y provoca que Acosta se mueva hacia el equipo japonés.

Por otra parte, Álex Márquez formaría dupla española junto a Maverick Viñales en KTM, mientras que Bagnaia recalaría en Yamaha acompañando a Jorge Martín. "Es posible, es posible", concluye Bezzecchi cerrando el vídeo, contemplando su parrilla para 2027.

