Feliciano López, sobre jugar con Nadal, Federer y Djokovic: "No se quita mérito a nadie por..."

El extenista ha explicado en 'El Cafelito' que la época en la que él jugó fue "la mejor y más competida" de la historia.

"Eso no me lo quita nadie"

Ya está disponible el nuevo capítulo de 'El Cafelito' en el que Josep Pedrerol entrevista a Feliciano López.

En el avance emitido este jueves en 'Jugones', el extenista recuerda que compitió en la que según él ha sido la época más dura de la historia del tenis.

"Hemos jugado en la mejor época de la historia del tenis y eso no me lo quita nadie", le explica al presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito'.

"Haber jugado contra Djokovic, Rafa, Federer, Murray... si te tocaba Djokovic y hacías el partido de tu vida, al día siguiente te esperaba Rafa, al siguiente Federer...", añade.

Según Feliciano, decir que la de hace 10 años fue la mejor época del tenis no quita mérito a los jugadores actuales como Alcaraz o Sinner.

"Cuando la gente habla de las épocas del tenis... no se quita mérito a nadie por decir que la mejor época y la más competida ha sido la reciente", ha zanjado.