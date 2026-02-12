"Seré el campeón": Bagnaia inicia la guerra en Ducati contra Marc Márquez por el título

El piloto italiano ha declarado ante el micrófono de MotoGP que se coronará este año como campeón del mundo de nuevo, retando a su compañero de box.

¿Quién será el campeón de MotoGP en 2026? Esta es la pregunta que todos los aficionados del motociclismo se hacen a dos semanas del inicio de la temporada. Pese a que ya hay varios candidatos al título, hasta que las motos no crucen la línea de meta en el GP de Tailandia, ninguno de ellos tiene la victoria asegurada.

Los propios pilotos conocen las posibilidades y objetivos que tienen este año, y aunque muchos no optan al campeonato, hay otros que ya se ven celebrando el título en noviembre. En un vídeo para la cuenta de X de MotoGP, algunos corredores han desvelado algunas de sus "opiniones más candentes" antes del comienzo de curso.

"Me pongo a mí mismo como el campeón del mundo", afirma Pecco Bagnaia al micrófono oficial de la categoría reina. El tricampeón del mundo viene de experimentar un año nefasto en Ducati con Marc Márquez como compañero, y en 2026 busca redimirse con un título más en su palmarés.

Sin embargo, para ello tendrá que lidiar con el de Cervera en el box y en el circuito. Una tarea poco sencilla debido a la experiencia, la ambición y su habilidad para pilotar con la moto.

Estas palabras del italiano suponen una declaración de intenciones hacia el eneacampeón del mundo, el cual buscará defender su título como vigente campeón de la categoría. Por su parte, Márquez ha decidido guardarse para sí mismo su opinión acerca de lo que sucederá este año. "Me lo guardaré para mí", comenta el español en el vídeo.