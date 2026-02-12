Jorge Lorenzo lanza un aviso a Marc Márquez: el piloto que puede ser la sorpresa en MotoGP 2026

El pentacampeón del mundo ha señalado que pilotos de la parrilla son candidatos al título, entre los cuales están los hermanos Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia y Maverick Viñales, entre otros.

La temporada 2026 de MotoGP tiene un claro candidato favorito al título. El vigente campeón, Marc Márquez, es el piloto con más probabilidades de llevarse el campeonato una vez más. Su experiencia, ambición y la moto con la que corre, la Ducati Desmosedici GP26, le aportan una leve ventaja sobre el resto de la parrilla.

Sin embargo, una vez comenzado el curso, todos los pilotos parten desde el mismo lugar y su 'ventaja' podría desvanecerse. Otro factor a destacar son sus rivales más cercanos: Pecco Bagnaia, Álex Márquez, Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.

Adelantando lo que podría suceder durante el año, el pentacampeón del mundo y actual coach de Maverick Viñales, Jorge Lorenzo, ha destacado que "esta temporada, los podios y las victorias van a estar muy caros".

"En cuanto a motos, Yamaha está claramente un paso por detrás de momento. Ducati y Aprilia están más o menos al mismo nivel; nosotros estamos un poco detrás, pero acercándonos. Honda ha dado un gran paso adelante. Estas cuatro marcas están muy similares", apunta Lorenzo, sobre cómo se encuentran las motos en cuanto a rendimiento.

Pese a que la mejoría en las motos es un elemento clave en cada carrera, los pilotos son el factor diferencial y el español ha señalado los posibles candidatos al título de 2026, destacando a su 'pupilo' como "la sorpresa este año".

"En cuanto a pilotos, Marc sigue siendo muy fuerte, como vimos ayer. Pecco ha dado claramente un paso adelante. Di Giannantonio no está nada mal. Álex Márquez tampoco. Obviamente, Pedro también está ahí.Y creo que Maverick puede dar la sorpresa este año", concluye Lorenzo en declaraciones para MotoGP recogidas por 'Motosan'.