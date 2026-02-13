"Lo mejor es irse invicto y como una leyenda eterna": un expiloto pide a Marc Márquez que se retire

Jaime Alguersuari cree que la renovación del vigente campeón depende de la letra pequeña del contrato con Ducati y asegura que la mejor opción es bajarse de la moto definitivamente ahora.

Marc Márquez encarrila su decimocuarta temporada en MotoGP. Tras proclamarse campeón en 2025 de forma extraordinaria, el piloto español se encuentra en una encrucijada sobre si renovar con Ducati o cambiar de aires.

Pese a que, por el momento, Márquez no ha desvelado su decisión, algunos creen que el de Cervera debería concluir su periplo en la categoría reina "invicto y como una leyenda". Una de esas personas es el expiloto Jaime Alguersuari, el cual cree que debería acabar su carrera por todo lo alto.

"Lo mejor que puede ocurrir con Marc para todos es que se vaya de aquí invicto y quede como una leyenda eterna", asegura Alguersuari en declaraciones para 'Motosan'. Además, el expiloto explica cómo se está gestando la posible renovación con Ducati.

"Pienso que el contrato de Marc no se está firmando hoy en Ducati por la letra pequeña del contrato. La letra pequeña de un contrato siempre condiciona lo que se afirma. Es decir, firmo para dos años, 27 y 28, pero si ocurriera cualquier cosa psicológica, física, etcétera, etcétera, ahí me paro", añade.

Por último, el expiloto español recalca las consecuencias que estaría valorando el eneacampeón del mundo de cara a aceptar dicha renovación. "Márquez, ahora los 33, va a tener que jugarse otra vez el hombro, otra vez el beso de Gemma, que es el beso mejor de su vida. Sus proyectos, pero tiene que jugarse todo eso", concluye Alguersuari.