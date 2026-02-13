Ahora

"Esta es obvia, creo"

Jorge Martín predice el mercado de 2027: Márquez y Acosta, juntos en Ducati... ¡y él con Bagnaia!

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 se ve junto al italiano en Yamaha "solo por los rumores" y sitúa a Álex Márquez en KTM.

Jorge Martín Jorge Martín Getty

Al igual que ya hiciera Marc Márquez, Jorge Martín ha realizado sus predicciones para la parrilla de MotoGP en 2027 en un vídeo publicado por la competición.

En Ducati ve sin dudas a Marc Márquez y Pedro Acosta. "Esta es obvia, creo", afirma el de San Sebastián de los Reyes.

Al murciano en KTM lo sustituiría Álex Márquez, que dejaría su asiento en Gresini para Enea Bastianini.

Eso sí, lo que más ha sorprendido ha sido la predicción que ha hecho para sí mismo: en Yamaha junto a Pecco Bagania.

"Luego, por los rumores, me pondré aquí. Solo por los rumores", ha señalado al respecto Martín. Ojo.

