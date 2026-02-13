Pedro Acosta liderará la "revolución" de MotoGP: un expiloto destaca su capacidad ganadora

Jaime Alguersuari elogia la labor de 'El Tiburón de Mazarrón' en su primer año en la categoría reina, logrando un cuarto puesto, y cree que será quien lidere la próxima generación de pilotos.

El rendimiento de Pedro Acosta en MotoGP se ha visto pocas veces. El piloto murciano concluyó su primera temporada en la categoría reina en cuarta posición y dejando a KTM en buena posición, pese a no ganar ninguna carrera.

Actualmente, se encuentra en su último año de contrato con el equipo austriaco y su futuro está en el aire. Ducati es la opción más repetida para recalar en 2027, aunque todavía no hay nada decidido.

Pese a ello, a sus 21 años, 'El Tiburón de Mazarrón' es una de las grandes promesas del motociclismo y está llamado a liderar la nueva generación de pilotos. "Alguien que con 16 años gana Moto3, con 18 gana otro título, llega a MotoGP con 19 o 20, y cuando llega MotoGP acaba 4.º, es excepcional", asegura el expiloto Jaime Alguersuari.

En declaraciones a 'Motosan', el expiloto español se rinde ante el nivel de Acosta en 2025, sobre todo ante las limitaciones de su moto y las pocas oportunidades que le ha permitido luchar por la victoria.

"De repente ese chaval sale de nuevo y la gente dice que no es bueno, que no gana con KTM. Si ese chaval estaba corriendo con una moto que no ganaba nadie y solo les ganaba él. Llega al año pasado y acaba 4.º del Mundial con esa moto", añade Alguersuari, recalcando cómo Acosta ha conseguido mejorar a KTM este año.