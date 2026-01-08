Uno de los mayores aliados de Verstappen rechaza a Alonso y Sainz para continuar en Red Bull

Desde Holanda apuntan a que la permanencia de Giampero Lambiase junto al tetracampeón del mundo de Fórmula 1 estaría asegurada a pesar de los esfuerzos de Aston Martin o Williams de hacerse con sus servicios.

A pesar de los rumores que corrían los últimos días acerca de una posible salida de Giampiero Lambiase de Red Bull, todo apunta a que el ingeniero de confianza de Max Verstappen continuará trabajando con el tetracampeón mundial de Fórmula 1.

De esta forma, el británico habría rechazado compartir equipo con Fernando Alonso o Carlos Sainz, tras los supuestos acercamientos que lo habrían situado en Aston Martin y Williams. Según el prestigioso periodista Erik van Haren, Lambiase cumplirá el próximo mayo una década en la escudería austriaca.

Respecto a su llegada frustrada a Silverstone, esta habría sido a petición de Adrian Newey y habría compatibilizado un rol de gestión junto a él. Y en cuanto a Grove, Lambiase habría llegado a intercambiar unas palabras con James Vowles, uno de los mandamases de Williams, sobre el futuro del equipo.

En unos años revueltos y plagados de salidas, siendo las más sonadas últimamente las de Christian Horner y Helmut Marko, han sido muchos los intentos de 'desalojar' al reconocido ingeniero de pista de Red Bull en los últimos años. Uno de ellos habría sido Fred Vasseur en 2024 para acompañar a Lewis Hamilton, tras su ruptura con Peter Bonnington en Mercedes.

Su contrato tiene duración hasta 2027, como el de Max, y no se contempla su salida previa. Al contrario que David Mart y Tom Hart, ingenieros que parten de Red Bull hacia Audi y Williams, aunque este último lo hará tras acabar contrato el próximo 31 de diciembre.

En 2026 se avecinan cambios con el nuevo reglamento, algo para lo que Verstappen tendrá la suerte de mantener a uno de sus mayores aliados en 'boxes'.