Ahora

La vuelta del emérito

La Casa Real advierte al rey emérito que "debería recuperar su residencia fiscal en España" si quiere volver

El contexto Desde Zarzuela trasladaron que es una "decisión personal" de Juan Carlos I volver a España: "Puede volver a vivir a España cuando quiera".

Juan Carlos I en una foto de archivoJuan Carlos I en una foto de archivoEuropa Press

La Casa Real pone una condición clara a Juan Carlos I si se plantea volver a España. Fuentes de Zarzuela insisten en que la decisión del rey emérito de volver a España compete únicamente a Juan Carlos; no obstante, ponen un 'pero' demoledor: debe "recuperar la residencia fiscal en España".

Estas fuentes justifican esta condición con el objetivo de "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, también la de la corona". Así, dan más prioridad a la situación fiscal del emérito a la incógnita de si volvería a residir en el Palacio de la Zarzuela.

Noticia en ampliación.

