La Casa Real advierte al rey emérito que "debería recuperar su residencia fiscal en España" si quiere volver

El contexto Desde Zarzuela trasladaron que es una "decisión personal" de Juan Carlos I volver a España: "Puede volver a vivir a España cuando quiera".

La Casa Real pone una condición clara a Juan Carlos I si se plantea volver a España. Fuentes de Zarzuela insisten en que la decisión del rey emérito de volver a España compete únicamente a Juan Carlos; no obstante, ponen un 'pero' demoledor: debe "recuperar la residencia fiscal en España".

Estas fuentes justifican esta condición con el objetivo de "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, también la de la corona". Así, dan más prioridad a la situación fiscal del emérito a la incógnita de si volvería a residir en el Palacio de la Zarzuela.

Noticia en ampliación.

