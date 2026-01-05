La preocupante reflexión de Red Bull de cara a 2026: "Será duro llegar a..."

La escudería afirma que podría encontrarse con más de un problema en los primeros grandes premios de la temporada que viene. Su menor desarrollo en el proyecto de 2026 podría alejarle de la pelea por el Mundial.

Max Verstappen y Red Bull podrían no ser los grandes candidatos al título de Fórmula 1 que llevan siendo tantos años. Max se quedó junto a su equipo a tan solo dos puntos de ser campeón la pasada temporada.

Sin embargo, desde Red Bull ya han reconocido que ese atención máxima que tenían puesta en la lucha por el Mundial podría pasarles factura en el proyecto de 2026. Una dedicación extrema hacia mejorar el coche de 2025 habría sido el causante de un menor desarrollo en el diseño del monoplaza de la temporada que comenzará en pocos meses.

Paul Monaghan, ingeniero jefe de Red Bull, ha reconcido que la escudería podría encontrarse con momentos complicados a lo largo de los primeros grandes premios: "Va a ser una lucha bastante dura llegar a Barcelona, no vamos a llevar dos versiones del coche".

"Si salimos decepcionados de Bahréin no significa que vaya a ser lo mismo en Australia. Si podemos diseñar un cambio y llevarlo al coche, lo haremos, al igual que Mercedes, Aston Martin y todos en el pit lane", confiesa Monaghan en declaraciones que recoge 'RacingNews365'.

El ingeniero no pasa por alto el posible dominio y competitividad que puedan tener tanto Mercedes como Aston Martin. Aún así, habrá que esperar hasta pasados unos grandes premios para situar las aspiraciones de cada uno de los equipos.