¿Cuál es la diferencia entre Real Madrid y Barça? El mítico Onésimo se 'moja' en 'El Cafelito'

El exfutbolista considera que el conjunto azulgrana acusa demasiado la ausencia de Pedri y sufre de problemas defensivos.

En el adelanto del nuevo capítulo de 'El Cafelito' en el que Josep Pedrerol recibe a Onésimo, el periodista le pide al exfutbolista que se moje.

¿Cuál es la diferencia entre Madrid y Barça? Para el exfutbolista y entrenador, la clave está en la defensa.

"El Barça tiene que matizar cosas, si no matiza cosas lo va a pasar mal, sobre todo en el aspecto defensivo", explica.

"Tiene un gran entrenador que tiene que dar una vuelta al sistema defensivo", añade.

Según Onésimo, en el conjunto blanco no se acusa tanto ese problema defensivo: "El Madrid es un equipo que quizás en eso es más fiable".

Además, el vallisoletano incide en Pedri: "¿Por qué echa tanto de menos el Barça a Pedri? No es por lo que juega, sino por lo que hace jugar. Los demás juegan mejor cuando está él".