La sorprendente predicción de un mito de F1 sobre la retirada de Hamilton

La leyenda de la Fórmula 1 ha comentado las expectativas en relación al futuro del heptacampeón británico, que ha firmado una primera temporada muy deficiente en Ferrari.

La temporada debut de Lewis Hamilton en Ferrari ha quedado muy por debajo de las expectativas. El británico llegaba a 'Il Cavallino' en el centro de todas las miradas, como piloto más laureado de la historia, se esperaba que, junto a su compañero Charles Leclerc, compitiera en lo más alto de la clasificación, sin embargo, ha terminado siendo todo lo contrario.

En "el peor año de su vida", como aseguraba el ex de Mercedes en Las Vegas, Lewis no ha logrado ni un solo podio por primera vez en su carrera y ha finalizado casi 100 puntos por detrás de Leclerc. Para 2026 no hay síntomas de un posible cambio, y sobre el futuro del heptacampeón mundial, ha hablado la leyenda de la Fórmula 1,Romain Grosjean.

"Nunca se sabe", afirmaba el expiloto acerca de la continuidad de Hamilton en el 'paddock'. Aprovechó también para recordar un antecedente inesperado: "Nico Rosberg, cinco días después de ser campeón, se marchó. Fue un shock... ¿Lewis se va a marchar así? No lo creo. Tiene orgullo y esa competitividad que le empuja a hacerlo bien, y no puede terminar con una temporada como la que acaba de tener".

Sin embargo, según el francés, "2026 podría ser uno de sus últimos años". Su razón principal recalca, es el paso del tiempo: "No es joven ya. Tampoco viejo, pero para un piloto está en la parte alta de edad. Lleva compitiendo en Fórmula 1 desde 2007, el año que viene serán 19 temporadas", a lo que añadía para los micrófonos de 'DAZN': "Es un deporte que te quita mucho, y llega un momento en el que te cansas y solo quieres volver a casa".

El cambio de reglamento de 2026, supondría un punto de inflexión claro. Mientras que para otros pilotos como Fernando Alonso supone una oportunidad de volver a ser competitivo, si desde Maranello no son capaces de encontrar la clave para que la sinergia con Hamilton funcione, su futuro en la parrilla quedaría más en el aire que nunca.