Bill Clinton dice que desconocía los delitos de Epstein: "Si hubiera tenido la más mínima sospecha, lo habría denunciado"

¿Por qué es importante? El expresidente ha declarado este viernes ante el Comité de supervisión del Congreso un día después de que lo hiciera su mujer. "Sé lo que hice y, lo que es más relevante, lo que no hice", ha señalado.

Bill Clintonha negado este viernes ante el Comité de supervisión del Congreso de EEUU conocer los crímenes de Jeffrey Epstein. Es más, en la declaración de este viernes, no era consciente de ningún detalle sobre los delitos cometidos por el pederasta ya fallecido. Hay que recordar que apareció su cuerpo sin vida en la celda, pues fue condenado y entró en prisión.

"Si hubiera tenido la más mínima sospecha, lo habría denunciado", ha declarado el que fuera presidente de los Estados Unidos.

Además, el exmandatario ha hecho hincapié en que, de saber lo que Epstein estaba haciendo, jamás habría viajado junto a él. Algo que llama la atención, sobre todo, si tenemos en cuenta la existencia de numerosas imágenes de Clinton junto al pederasta. Fotografías que hemos ido conociendo en las últimas semanas, despues de que el Departamento de Justicia norteamericano hiciera públicos los archivos de Epstein. Al menos, una parte, pues hay numerosas voces que denuncian que muchos archivos han sido censurados o han desaparecido.

Incluso se apunta a la omisión de un archivo que recogería cómo una mujer habría acusado a Trump de agredirla sexualmente cuando era menor de edad. Así lo publicó 'The New York Times'.

La declaración del demócrata llega un día después de que su mujer, Hillary, también testificara ante este organismo este jueves, al que aseguró no conocer de nada al pederasta. Hay que recordar que el magnate fue condenado por agresiones sexuales y que sus archivos, ahora públicos, relatan presuntos casos de trata de menores en sus fiestas y distintas residencias.

