Los audios que muestran el terror al que somete un comisario de la Policía denunciado por acoso a una subordinada: "¿Qué hago, te pego?"

El contexto El comisario Emilio de la Calle fue suspendido por el Ministerio del Interior hace menos de un año tras una denuncia por delitos de agresión sexual, acoso laboral, lesiones y amenazas sobre una subordinada.

La Policía Nacional está bajo escrutinio tras el caso del ex Director Adjunto Operativo, José Ángel González Jiménez, denunciado por acoso sexual. Recientemente, han surgido audios que revelan otro caso de acoso en la Embajada de España en la India. La subinspectora afectada acusa al comisario Emilio de la Calle de acoso sexual y laboral, amenazas y agresión. De la Calle ha sido investigado durante un año y cesado de sus funciones. El juez Francisco de Jorge ordenó un informe pericial sobre los audios y la subinspectora ha solicitado que el caso avance a juicio. Los abogados de la denunciante sostienen que hay pruebas suficientes para proceder judicialmente.

La situación de la Policía Nacional continúa en el punto de mira tras estallar el caso del ya ex Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González Jiménez, denunciado por acoso sexual a una agente.

Ahora, unos audios de un comisario dejan claro que este no es un caso aislado. Todo ha salido a la luz después de que una subinspectora de Policía solicitase al juez que procese a un comisario por acosarla y hostigarla durante meses, cuando ambos trabajaban en la Embajada de España en la India, donde denuncia que llegó a darle un beso en la comisura de los labios sin su consentimiento y que le llegó a amenazar y a lesionar.

El acusado es Emilio de la Calle, cesado desde hace tiempo de sus funciones como consejero de Interior de la citada Embajada. En total, lleva investigado desde hace casi un año en la Audiencia Nacional, donde la subinspectora interpuso una querella contra él por delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, amenazas, agresión sexual y contra la intimidad.

Ahora, El País ha hecho públicos unos audios donde se puede escuchar el terror al que le sometía. "¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado..." o "Te he dado una colleja, porque no me... Sí, te he dado una colleja y te la volveré a dar", se puede escuchar.

Unas amenazas que eran reiteradas. "Te dejo como un trozo de carne, te reviento. No quiero, pero ten cuidado, no me vuelvas a tocar más los cojones, porque no creo que seas imbécil, y a veces me da la impresión de que lo eres (...)". El comisario le dice que "sufre un retraso mental" y que use "el dedito del WhatsApp" con sus compañeros: "Soy tu jefe, te lo metes por el culo".

"Vete a casa, date una ducha, saca el Satisfyer"; "¿tan gilipollas eres?; o "que te doy una hostia que te vuelvo loquita, eh. Escúchame, que te doy una hostia, que estás otra vez haciendo gilipolleces. No me toques los cojones", son otras de las amenazas denunciadas.

Hace unas semanas, el juez a cargo de la causa, Francisco de Jorge, encargó a la Policía Científica, a petición de la Fiscalía, un informe "técnico-pericial" para determinar si estas grabaciones" han sido manipuladas, cortadas o editadas".

Por su parte, tras el interrogatorio de varios testigos en los últimos meses, la querellante ya ha solicitado al magistrado que proponga juzgar al comisario.

Consideran los abogados de la subinspectora, Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, que se han "acreditado indiciariamente los hechos delictivos" y que la causa debe emprender camino a juicio, sin perjuicio de las comisiones rogatorias que han sido acordadas y que "deberán seguir en marcha para obtener la información requerida".

La querella relata que el acoso se produjo desde que la subinspectora entró a trabajar en la Embajada de España en la India como personal de apoyo operativo, en julio de 2024, hasta que denunció los hechos por vía interna ante la Dirección General de la Policía.

Denuncia que su superior le denigraba, le "insultaba y descalificaba gratuitamente", le acosaba incluso fuera de su horario laboral, miraba sus mensajes de móvil pese a su oposición y le llamaba y escribía a diario hasta el punto de decirle: "Que te vayas al baño con el teléfono, que cagues con el teléfono".

Tras comparecer el comisario ante el juez, en abril del año pasado, el magistrado solicitó al Ministerio del Interior que impidiese que éste se comunicase por razones de servicio con la subinspectora "ni directamente ni por mediación de otros" por ningún motivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.