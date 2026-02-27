Ahora

Sánchez desmintió los "bulos"

El PP busca pasar página tras la petición de Álvarez de Toledo de "desclasificar el historial médico" de Sánchez

¿Por qué es importante? La cuestión es que los datos médicos, aunque sean los de un presidente del Gobierno, "son de carácter secreto" y "están protegidos a nivel constitucional", como ha recordado el magistrado Ignacio González.

La portavoz adjunta del PP en la Cámara baja, Cayetana Álvarez de Toledo.

Varios diputados del Partido Popular no aplaudieron la petición de Cayetana Álvarez de Toledo de desclasificar los informes médicos de Pedro Sánchez. Entre ellos estaba Manuel Cobo, a quien este viernes en Al Rojo Vivo le han preguntado por qué, y ha contestado: "Unos diputados, como partido, aplauden o no aplauden, no estamos constantemente buscando unanimidad en el aplauso. A partir de ahora nos vais a marcar diciendo si aplaudimos o dejamos de aplaudir. Yo tampoco soy tan expresivo constantemente".

El diputado 'popular' Manuel Cobo le quita hierro a los no aplausos a Cayetana Álvarez de Toledo. Y sobre si preguntar o no por el historial médico del presidente, ha sido claro en Al Rojo Vivo. "Yo sí que pienso que en determinadas enfermedades, sí que es lógico que se conozca", ha afirmado.

Pero el caso es que este viernes desde el PP prefieren pasar página. "Me alegro que el presidente no tenga ninguna dolencia. Podría tener el Gobierno la dignidad de responder a cada pregunta que se les formula", ha dicho Alicia Sánchez, portavoz del PP en el Senado.

Miran, así, para otro lado, casi como hicieron cuando Cayetana Álvarez de Toledo pronunció esas desafortunadas palabras al pedir que "desclasifiquen su historial médico". A la vista queda que tuvo poco seguimiento. Sin embargo, llevaron a Sánchez a tener que salir a desmentirlo. "Enfangan la conversación pública, colando en las redes sociales este debate y esta información", dijo el presidente del Gobierno este jueves.

La cuestión es que, tenga una enfermedad cardiovascular o no, no importa. Porque los datos médicos, aunque sean los de un presidente del Gobierno, "son de carácter secreto" y "están protegidos a nivel constitucional", como ha recordado el magistrado Ignacio González. Solo adquieren interés general en el caso de que el cargo público en cuestión no pudiese desempeñar sus funciones. Algo que, a la vista queda, no es el caso.

"En el momento en que un medio de comunicación publica datos médicos de cualquier persona está incurriendo en una ilegalidad", ha remarcado el magistrado. Porque divulgarlos sin consentimiento se considera una intromisión ilegítima.

