Aston Martin señala la gran diferencia entre Fernando Alonso y Lance Stroll

Enrico Cardile, director técnico de Aston Martin, ha explicado que el canadiense "habla menos que Fernando, pero tal vez sea más preciso que él".

El 24-0 de Fernando Alonso a Lance Stroll en las clasificaciones de la temporada 2025 de Fórmula 1 parece no preocupar a Aston Martin.

Muchas voces apuntan a que Lawrence Stroll, dueño del equipo, debería tomar la decisión de prescindir de su hijo dado su bajo nivel, pero desde Silverstone parecen ver el vaso medio lleno.

Al menos eso destilan las palabras del director técnico de Aston Martin, Enrico Cardile, que afirma que el canadiense es "quizás incluso más preciso" que Alonso.

Y eso que Fernando tiene una "excelente memoria" propia de "un tipo inteligente", tal y como el italiano ha explicado en el podcast 'BeyondtheGrid'.

"Stroll es muy talentoso. Habla menos que Fernando en este sentido pero tal vez sea más preciso que él o que lo que dice Fernando", ha señalado.

Ambos forman un tándem perfecto para los británicos: "Lo bueno para nosotros es que están bastante alineados, lo cual nos simplifica la vida, porque recibimos comentarios que van del mismo lado"

"Tienen una sensibilidad diferente en distintos aspectos de la conducción, pero son solo los detalles", ha zanjado.