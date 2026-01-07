Ahora

"Márquez es el Verstappen de MotoGP, pero Rossi era único...": un jefe de MotoGP analiza a Max y a Valentino

Guenther Steiner, CEO del Tech3 en MotoGP y exjefe de Haas en Fórmula 1, ha explicado que el italiano era "un personaje real que podía hacer cualquier cosa en una moto".

Finalizada la temporada 2025 de MotoGP y a menos de dos meses para que arranque la de 2026, Guenther Steiner ha pasado revista durante una entrevista en 'Lottoland.co.uk'.

Entre otros aspectos, el CEO del Tech3 ha analizado y ensalzado a Marc Márquez, que el pasado año levantó su novena corona.

De hecho, comparó su hazaña a otra categoría que bien conoce: "En MotoGP, se depende mucho más del piloto que en la Fórmula 1".

El exjefe de Haas afirmó que el ilerdense, junto a Rossi, son los mejores de la historia, aunque parece que Valentino está un escalón por encima para él.

"Marc Márquez y Valentino Rossi, para mí, son los mejores. Marc es el Max Verstappen de MotoGP, solo tiene esa ventaja, un poco más", ha señalado.

"Y Valentino… era único, un personaje real que podía hacer cualquier cosa en una moto", ha zanjado.

