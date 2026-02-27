Ahora

"el silencio es muy peligroso"

Susan Sarandon, Goya Internacional 2026, no duda en cargar contra los "actos ilegales" del ICE y alaba "la lucidez moral" de España sobre Palestina

¿Por qué es importante? La actriz estadounidense se ha emocionado al señalar que España es un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza y ha remarcado que Pedro Sánchez está "en el lado correcto de la historia".

La actriz estadounidense Susan Sarandon, en la víspera de recoger el Premio Goya Internacional 2026 en la gala de entrega de los galardones de la Academia del Cine. La actriz estadounidense Susan Sarandon, en la víspera de recoger el Premio Goya Internacional 2026 en la gala de entrega de los galardones de la Academia del Cine. EFE/Quique Garcia
Los premios Goya regresan este sábado con una ceremonia en Barcelona que tendrá como protagonista a Susan Sarandon, y no solo por su premio Goya Internacional. La actriz estadounidense ha hablado este viernes en una rueda de prensa en la que no ha dudado en cargar contra la política antimigratoria del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, mientras ha alabado la postura de España con respecto a Palestina.

"No puedo tener elección respecto a mi activismo", ha asegurado la intérprete, quien ha destacado por filmes como 'Thelma & Louise' y 'Pena de muerte', por la que obtuvo el Oscar. Sarandon es, además, famosa por su fuerte activismo. "Hollywood nunca ha sido política, solo le importa si te haces vieja o gorda", ha contestado al ser preguntada por la reciente política de Trump, y como podía afectar eso a la industria del cine.

En la misma línea, la actriz ha reconocido ser detractora de la actuación de los agentes del Servicio de Control de Fronteras y Migración (ICE) de EEUU que, ha afirmado, "está realizando actos ilegales". "Estoy muy orgullosa de las comunidades que han encontrado forma de luchar contra esto. Arriba no nos van a salvar", ha agregado.

Sarandon ha asegurado que "todas las naciones tienen derecho a la autodeterminación", y ha mostrado a favor de Palestina y "en contra de que se asesine a niños". "La aniquilación del pueblo palestino es horrible, me da vergüenza de que se este pagando por ello", ha apuntado. "El 1 de noviembre me despidió mi agencia por apoyar a Gaza, de repente me fue imposible estar en televisión", ha expresado. A partir de entonces, ha señalado que ya no podía estar en ninguna película de Hollywood y encontró una agencia en Inglaterra e Italia, donde ahora trabajo. "Pero se que al director italiano le dijeron que no me contratara", ha remarcado.

La actriz se ha emocionado al señalar la "lucidez moral" de España, un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza y ha remarcado que su presidente, Pedro Sánchez, está "en el lado correcto de la historia". "Cuando vemos vuestra lucidez moral esto significa mucho para nosotros" en EEUU.

Sarandon ha remarcado que, a diferencia de su país, en España es posible alzar la voz ante los problemas internacionales, como hacen también actores como Javier Bardem. "El silencio es muy peligroso, deberíamos poder decir lo que pensamos sin que nos amenacen con no volver a trabajar jamás", ha destacado.

Además, para Sarandon "es un mito que Hollywood sea de izquierdas", y es una industria que en realidad no apoya ni protesta "cuando las cosas se hacen difíciles", y esto ocurre a pesar de que a su juicio "todas las películas son políticas". "O bien refuerzan el statu quo o lo cuestionan", ha dicho

