La inesperada apuesta de Ralf Schumacher sobre el título de la F1: ni Russell ni Max Verstappen

El expiloto de la Fórmula 1 lanza un pronóstico que nadie ha hecho hasta ahora: cree que el campeón será Kimi Antonelli.

George Russell está en las quinielas, también Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton... Los expertos de la Fórmula 1 han elegido a los posibles campeones del mundial de 2026, pero nadie había hecho como Ralf Schumacher. Él apuesta por el más joven de la parrilla: Kimi Antonelli.

En 'Formula Passion', el hermano de Michael Schumacher habla de las nuevas normas del Gran Circo: "Tras las tres primeras carreras de la temporada, tendrás muy claro quién va por delante y quién no... ahora es como leer una bola de cristal. Mercedes tiene dos pilotos de primera como Russell y Antonelli, y creo que tienen las mejores posibilidades porque el coche estuvo fuerte desde el principio".

Tampoco descarta a Ferrari, que se han mostrado muy fuertes en los test de Bahréin: "Y lo mismo ocurre con Charles Leclerc y Ferrari. Luego está Max Verstappen, que obviamente está en una categoría aparte, pero tendremos que esperar para ver qué tan fuerte será su combinación entre piloto y coche".

Por último, y tras este discurso sobre el posible orden de la parrilla, Ralf lanza una apuesta completamente inesperada: "¡Pero mi instinto me dice que Kimi Antonelli ganará!".

Este será el segundo año de Kimi Antonelli en la competición. El curso pasado, en su debut, le costó mucho llegar al nivel de su compañero de equipo. Pero Schumacher confía en él. Si Mercedes ha construido el mejor coche, ve al joven italiano luchando por todo.