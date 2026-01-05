Crítica de Carlos Sainz al calendario de Fórmula 1: "Probablemente no sea suficiente"

El piloto español critica el escaso tiempo que tienen los pilotos para descansar tras el final de temporada e incide en que no es suficiente para "lo que el cuerpo y la mente necesitan".

Con el GP de Abu Dhabi y los pilotos cruzando la línea de meta, la Fórmula 1 dio por finalizada la temporada el pasado 7 de diciembre. Desde entonces, los pilotos se encuentran de vacaciones en la denominada temporada baja que finalizará a finales de este mes de enero con el comienzo de los test de pretemporada.

Dichos test, que se realizarán en el Circuito de Barcelona-Catalunya (España) y el Circuito Internacional de Bahréin, pondrán a punto los nuevos monoplazas de las 11 escuderías antes del inicio de temporada. Sin embargo, este periodo de vacaciones es más corto de lo que parece y uno de los pilotos más destacados del circuito no ha dudado en expresar su malestar.

En concreto, Carlos Sainz rechaza la idea de que la temporada baja de invierno de la F1 sea suficiente "para lo que el cuerpo y la mente necesitan" después de una temporada muy exigente en la que los pilotos apenas tienen tiempo para estar con sus familias y descansar.

"Tenemos una prueba el martes, que siempre considero importante, porque hoy en día no hay pruebas. Y luego tres días más en el simulador, miércoles, jueves, viernes, y esa es mi temporada allí. Volveré a casa, me recuperaré y volveré casi a principios de enero, porque a finales (de mes) ya estaremos probando el nuevo coche", explicaba Sainz a los medios tras finalizar la última carrera del año.

El calendario de la F1 siempre es una cuestión a debatir entre los pilotos y la FIA; aunque muchos pilotos se muestran más comprensivos ante tal situación, algunos como Sainz y Fernando Alonso exigen que se adopten medidas. "Creo que vamos a tener un par de semanas de descanso. Probablemente no sea suficiente para lo que el cuerpo y la mente necesitan", concluye el piloto de Williams, añadiendo que aprovechará al máximo este periodo de descanso para "intentar volver más fuerte".